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Пошли на прорыв: наёмников под Харьковом уничтожают рекордными темпами

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Сергей Бобылев / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений и полковник запаса Тимур Сыртланов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему украинское командование отправляет под Харьков исключительно недавно прибывших на Украину иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что Киев направил иностранных наёмников к 127-й бригаде ВСУ, чтобы попытаться прорвать окружение в Харьковской области, где противник несёт крупные потери в котле.

По словам Сыртланова, причина отправки именно новоприбывших наёмников кроется в остром дефиците личного состава в ВСУ, который не удаётся восполнить за счёт внутренней мобилизации.

«Что касается наёмников, мы действительно видим кадровый голод в украинской армии. Чувствуется большая нехватка "мяса", которое ТЦК не может собрать по всей Украине. Поэтому пытаются вербовать иностранцев», — заявил эксперт.

Он уточнил, что речь идёт в первую очередь о выходцах из Южной Америки и других стран континента. По данным Сыртланова, украинские рекрутеры ведут там масштабную работу по заманиванию молодёжи.

«В первую очередь это, конечно, представители наркокартелей из Южной Америки. Рекрутеры на южноамериканском континенте проводят большую работу, чтобы заманить молодых ребят с неокрепшими умами воевать за украинских националистов», — рассказал он.

Таким образом, отметил военный эксперт, киевский режим пытается закрыть дыры на наиболее проблемных участках зоны СВО.

«Это подтверждает системный кризис украинской армии и её всё большую зависимость от наёмников, которых используют как расходный материал», — подытожил Сыртланов.

Ранее Сыртланов сообщил, что боевики ВСУ под Харьковом попали в тактическое окружение, противник находится в нескольких «котлах» одновременно.
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