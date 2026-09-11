В США священник украинского происхождения обокрал церковь и мать

В США бывшего католического священника украинского происхождения Грегори Мадею обвинили в присвоении около 750 тысяч долларов. Об этом сообщила прокуратура штата Пенсильвания.

В числе эпизодов преступления — хищение денег из церкви, у собственной матери, а также продажа украденной церковной утвари.

Согласно собранным следствием данным, примерно 320 тысяч долларов мужчина забрал из прихода церкви Святого Иоанна Крестителя в пенсильванском городе Мак-Киспорт. Дело касается в том числе пожертвований.

Около 230 тысяч долларов Мадея, как предполагается, похитил у своей матери, находившейся в доме престарелых, откуда ее в итоге выселили из-за неоплаченных счетов. Еще около 20 тысяч долларов священник получил, продав украденный из церкви золотой потир, заявила прокуратура.

В ведомстве также проинформировали, что мужчина потратил более 35 тысяч долларов на автомобиль Ford Mustang, который впоследствии подарил своему соседу (на тот момент) по дому.

Генпрокурор Пенсильвании Дэйв Сандэй заявил, что Мадея «злоупотребил доверием» прихожан и своей матери.