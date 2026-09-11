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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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ЦРУ рассекретило 71 разведсводку о подготовке «Аль-Каидой» терактов в США

Кадр из видео
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило 71 документ из президентской разведсводки за 1998–2001 годы, в которых содержались предупреждения о планах «Аль-Каиды»* атаковать США за несколько лет до терактов 11 сентября 2001 года.

В пресс-релизе ведомства говорится, что в пятницу директор ЦРУ Джон Рэтклифф рассекретил документы в знак памяти о 25-й годовщине терактов 11 сентября и в соответствии с исторической инициативой президента США Дональда Трампа по обеспечению прозрачности. Из них следует, что аналитики ЦРУ пытались предупредить американские власти о готовящихся атаках в условиях дефицита, неполноты и отрывочности имевшихся данных.

В ведомстве подчеркнули, что эти документы стали самым масштабным раскрытием материалов ЦРУ по теме 11 сентября со времен работы профильной комиссии в 2004 году.

Ранее сообщалось, что монетный двор США представил монету достоинством в 50 центов, приуроченную к 25-летней годовщине атак 11 сентября 2001 года.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 участников «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета на территории США. Два из них они направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — в сторону Вашингтона. Четвертый самолет потерпел крушение неподалеку от Шанксвилла в Пенсильвании, не долетев до намеченной точки. Жертвами атак стали 2996 человек, еще более шести тысяч получили ранения.  

 * Запрещенная в РФ террористическая группировка.
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ПроисшествияЦРУАль-Каидатеракты 11 сентября 2001 годаразведсводка
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