Лукашенко: Минск готов как к малой, так и к большой сделке с США

Белоруссия готова и к малой, и к большой сделке с Соединенными Штатами Америки, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы и к малой, и к большой сделке готовы» - приводит его слова «Белта».

Напомним, в апреле Лукашенко подтвердил готовность Минска к «большой сделке» с Вашингтоном, но с обязательным учетом интересов обеих сторон. В марте он рассказал, что Минск направил американской стороне предложения по «большой сделке», они прорабатываются. Белорусский лидер также заявил о возможной сделке по продаже белорусского рудника США минимум за 3& млрд долларов.