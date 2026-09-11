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Лукашенко: Минск готов как к малой, так и к большой сделке с США

Roman Naumov / www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Белоруссия готова и к малой, и к большой сделке с Соединенными Штатами Америки, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы и к малой, и к большой сделке готовы» - приводит его слова «Белта».

Напомним, в апреле Лукашенко подтвердил готовность Минска к «большой сделке» с Вашингтоном, но с обязательным учетом интересов обеих сторон. В марте он рассказал, что Минск направил американской стороне предложения по «большой сделке», они прорабатываются. Белорусский лидер также заявил о возможной сделке по продаже белорусского рудника США минимум за 3& млрд долларов.
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Политикасделка с СШАготовность к сотрудничествуАлександр Лукашенко
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