Драпатый повторил роковую ошибку Сырского: ВСУ у Орехова конец

Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл подробности о контингенте ВСУ, действующем на ореховском участке.

Напомним в Минобороны РФ сообщили об активном наступлении российских войск в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются в направлении областного центра. С начала сентября были освобождены Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка. Сейчас ведутся бои в центральных кварталах города Орехов.

Как отметил Марочко, на ореховском участке украинская сторона использует тактику, которую он охарактеризовал как «сборная солянка». Эксперт отметил, что в боевые порядки ВСУ входят разнородные силы, собранные из разных подразделений.

«Если мы говорим о контингенте противника, то это «сборная солянка» или «винегрет». Подготовленные подразделения перемешиваются с так называемыми «бусифицированными» с целью создать хоть какую-то боеспособность. Такую тактику использовал Сырский, применяет ее теперь и главком ВСУ Драпатый», — сказал Марочко.

По его словам, такая тактика имеет двоякий эффект.

«Естественно, это приводит к некоторым позитивным результатам, но вместе и является одной из причин больших потерь среди противника», — подытожил военный эксперт.

Ранее Марочко рассказал, что на ореховском участке формируются огневые мешки, в которых перемалываются боевики ВСУ, также есть признаки образования клещей.