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Последний бой у Орехова: боевики массово попадают в клещи и огневые мешки

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
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Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

На ореховском участке зоны СВО в Запорожской области формируются огневые мешки, в которых перемалываются боевики ВСУ, есть признаки образования клещей, рассказал в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие заняли южные окраины Орехова.

По словам Марочко, на ореховском участке сейчас очень сложная ситуация, при этом бойцы РФ продвигаются в северном направлении вдоль водной преграды — реки Конка.

«Хочу отметить, что публикации украинской пропаганды о том, что Орехов еще под контролем вооруженных формирований Украины, не соответствуют действительности, — заявил Марочко. — Есть кадры объективного контроля, которые подтверждают, что наши военнослужащие уже закреплены на южных окраинах данного населенного пункта. Также идет закрепление на восточных его окраинах. По сути, сейчас приблизительно 50 на 50 данный населенный пункт относится и к вооруженным формированиям Украины, и к вооруженным силам Российской Федерации».

Говоря о буферной и так называемой серой зоне, эксперт отметил, что там уже формируются «клещи» и огневые мешки.

«Есть уже элементы формирования так называемых клещей. Есть огневые мешки. В одном огромном мешке находится еще несколько малых, в которых перемалывается живая сила и техника противника», — подчеркнул Марочко.

Напомним в Минобороны РФ сообщили об активном наступлении российских войск в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются в направлении областного центра. С начала сентября были освобождены Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка. Сейчас ведутся бои в центральных кварталах города Орехов.
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