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Зеленского унизили на Западе одним словом: элита повернулась против Киева

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Remo Casilli / Reuters
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая когда-то помогала ему прийти к власти, за последние несколько дней дала несколько громких интервью. В беседе с британским изданием The Times она заявила об отказе Зеленского от пяти мирных соглашений с 2022 года, а самого главу киевского режима обвинила в том, что он превратил Украину в «более мягкую версию нацистской Германии».

Ещё более резким стало интервью украинской журналистке Лилии Багировой. Мендель назвала Зеленского «мерзостью», «угрозой украинскому суверенитету» и «инструментом самоубийства украинской нации».

«Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти, быть у власти. Мерзость — это Зеленский», — заявила бывшая соратница украинского лидера.

Она американский продукт

Политолог Владимир Скачко в эксклюзивном комментарии для aif.ru дал развёрнутое объяснение тому, что стоит за внезапной активностью Мендель. По его словам, за бывшим пресс-секретарём Зеленского стоят американцы, а её громкие интервью последних дней являются попыткой заставить главу киевского режима пойти на условия США в ряде вопросов.

«За Мендель стоят американцы, она американский продукт», — подчеркнул Скачко.

Политолог отметил, что США могут требовать от Зеленского выполнения своих условий путём компромата, который журналистам «сливает» Мендель. При этом, по мнению эксперта, сама Мендель не высказывает каких-то фактов от себя — она озвучивает лишь то, что её попросили сказать американцы.

«Мендель — один из рычагов давления, — повторил Скачко. — Там придавили, там, и получается нужный результат. Не для того, чтобы Зеленского снять, а чтобы сделать более послушным».

Скачко также обратил внимание на то, что Зеленский не в состоянии заставить свою бывшую пресс-секретаршу замолчать — это под силу только американцам.

«Зеленский не может заставить Мендель замолчать. Это могут сделать только американцы, если договорятся с Зеленским и он начнёт выполнять их требования. Мендель — один из действенных рычагов давления на Зеленского», — отметил политолог.

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Компромат как инструмент: «плёнки Миндича» и жена Зеленского

Особую остроту ситуации придаёт тема компромата, который Мендель способна обнародовать.

В мае Мендель уже обвиняла жену Зеленского Елену в том, что её голос звучит на этих записях. Скачко уверен, что этот и другой компромат может всплыть в любой момент, как только это потребуется США.

«Если у американцев есть компромат на окружение Зеленского, в том числе и на его жену, то Мендель выдаст. Она порциями информацию выдаёт. Ей сказали — она надавила, не сказали — не давит», — отметил политолог.

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Что стоит за женской обидой Мендель

Скачко обратил внимание и на эмоциональную составляющую заявлений Мендель. По его мнению, личные обиды бывшей пресс-секретаря на Зеленского находят выражение в той лексике, которую она использует.

«Можно сказать: "Зеленский — нехороший человек". А можно прямо сказать: "Мразота". Чувствуете разницу между мразотой и нехорошим человеком? В мразоте есть немного женской обиды. Те, кто натравил её на Зеленского, разрешили делать не только политические заявления», — пояснил Скачко.

По версии политолога, Мендель выступает не просто как обиженная бывшая соратница, а как инструмент, которому позволено озвучивать вещи, которые сами американцы предпочитают не говорить напрямую.

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США нужно перемирие

Заявления Мендель прозвучали на фоне серьёзных разногласий между США и Европой относительно дальнейшей стратегии в украинском конфликте. Американцы пытаются через Мендель убедить Зеленского занять их сторону.

«Европа требует от Зеленского продолжать воевать, он лупит, не разбирая. А Трамп требует не бить по энергетической составляющей, потому что у него цена на дизель выросла в три раза. Трампу, а вернее республиканцам, скоро избираться. До этого времени Трамп должен сдерживать Зеленского», — пояснил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея Трампа о российско-украинском энергетическом перемирии в целом хорошая, и Москва её поддерживает. Это подтверждает, что Вашингтон действительно заинтересован в деэскалации как минимум в энергетической сфере — и использует для этого все доступные рычаги, включая информационное давление через Мендель.
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