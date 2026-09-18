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Дроны ВСУ за день атаковали два рейсовых автобуса с людьми в ЛНР

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Беспилотники ВСУ в пятницу, 18 августа, атаковали два рейсовых автобуса с людьми в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. 

Утром на автодороге Луганск – Новоайдар украинский дрон прицельно ударил по пассажирскому автобусу. Погибли 2 пожилые женщины, еще 3 человека получили ранения.

Под удар БПЛА ВСУ также попал автобус на автодороге Старобельск – Новоайдар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Кременной дрон атаковал легковушку. Погибла 71-летняя пенсионерка. В Красном Луче беспилотник ВСУ нанес удар в районе автовокзала. Был ранен 21-летний молодой человек.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 629 украинских дронов.
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