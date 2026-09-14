Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: 3 минуты
266

Запугать не удалось. Раскрыто, как США кинет многолетний союзник

Канада хочет показать свою приверженность сближению с Европой на фоне торговой войны с США.
Канада хочет показать свою приверженность сближению с Европой на фоне торговой войны с США. istockphoto.com

Канада рассматривает возможность присоединения к европейскому кредиту для Украины на 90 млрд евро. Так канадский премьер Марк Карни хочет показать свою приверженность сближению с Европой на фоне торговой войны с США, пишет издание Financial Times.

Принять окончательное решение о присоединении Оттавы к кредиту стороны намерены до саммита лидеров ЕС, который намечен на октябрь. Параллельно, как пишет The Wall Street Journal, Карни предложил еврочиновникам сделать Канаду ассоциированным членом Евросоюза — то есть подключить Оттаву к единому европейскому рынку и сотрудничать с ней в промышленной, энергетической, технологической и ресурсной сферах. Стороны также обсуждают возможность прокладки подводных кабелей между Европой и Канадой, строительства общих дата-центров и поставок канадского газа на европейские рынки в обход экспорта из США. Агентство Bloomberg ранее также добавляло, что Оттава и Брюссель 16 сентября намерены объявить о создании стратегического альянса в торговой, оборонной и технологической сферах, чтобы противостоять давлению со стороны Вашингтона и Пекина.

Весь процесс, впрочем, может осложниться тем, что Канаде придется платить взносы в бюджет объединения, отказаться от суверенитета и принять многие внутренние правила ЕС, замечает Financial Times.

Зеленский и канадский премьер-министр Марк Карни.
Торчат уши британцев. Дудаков объяснил внезапную сделку Канады и Украины Подробнее

С 8 сентября, напомним, Оттава ввела пошлины в размере 15, 25 и 50% на американские товары, они могут затронуть американский импорт на сумму около 20 млрд американских долларов. Как объяснили в Минфине Канады, размер ставки соответствует той пошлине, которую Вашингтон ввел в отношении импорта из Канады. В списке таких товаров — продукция черной металлургии, алюминий, мебель, одежда и обувь, текстиль, бумажные изделия, косметика, электроника, бытовая техника и другие позиции. До этого Оттава и Вашингтон не смогли договориться по тарифам на автомобильные, алкогольные и молочные товары, в результате Дональд Трамп объявил о введении пошлин. Марк Карни назвал такие меры «неэкономичными и несправедливыми», заявил, что США пытались ограничить права Канады заключать сделки с другими странами, изменить правила использования французского языка в провинции Квебек и предлагали нереалистичные условия по доступу к канадским полезным ископаемым. В ответ американский лидер назвал канадских политиков «клоунами».

«Канаде придется искать возможности новых рынков для экспорта своей продукции и налаживания новых, более эффективных торговых отношений с другими странами, — оценила ситуацию в разговоре с aif.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. — В первую очередь, Канада рассматривает европейские рынки, куда она может предоставить энергоносители в обмен на часть европейской продукции. Впрочем, победить США в торговой войне будет сложно, это приоритетный для Канады рынок, туда экспортировалось порядка 77% всей продукции. Перестроить связи и найти новых покупателей на такой объем продукции в текущих условиях крайне сложно. Более того, тут нужно учитывать и экономическую ситуацию в Европе, поэтому договариваться с Вашингтоном Оттаве рано или поздно придется».
Оцените материал
Оставить комментарий (1)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ мирекредит Украинеторговая войнаторговые пошлиныКанада и СШАЕвросоюз
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть