Запугать не удалось. Раскрыто, как США кинет многолетний союзник

Канада рассматривает возможность присоединения к европейскому кредиту для Украины на 90 млрд евро. Так канадский премьер Марк Карни хочет показать свою приверженность сближению с Европой на фоне торговой войны с США, пишет издание Financial Times.

Принять окончательное решение о присоединении Оттавы к кредиту стороны намерены до саммита лидеров ЕС, который намечен на октябрь. Параллельно, как пишет The Wall Street Journal, Карни предложил еврочиновникам сделать Канаду ассоциированным членом Евросоюза — то есть подключить Оттаву к единому европейскому рынку и сотрудничать с ней в промышленной, энергетической, технологической и ресурсной сферах. Стороны также обсуждают возможность прокладки подводных кабелей между Европой и Канадой, строительства общих дата-центров и поставок канадского газа на европейские рынки в обход экспорта из США. Агентство Bloomberg ранее также добавляло, что Оттава и Брюссель 16 сентября намерены объявить о создании стратегического альянса в торговой, оборонной и технологической сферах, чтобы противостоять давлению со стороны Вашингтона и Пекина.

Весь процесс, впрочем, может осложниться тем, что Канаде придется платить взносы в бюджет объединения, отказаться от суверенитета и принять многие внутренние правила ЕС, замечает Financial Times.

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С 8 сентября, напомним, Оттава ввела пошлины в размере 15, 25 и 50% на американские товары, они могут затронуть американский импорт на сумму около 20 млрд американских долларов. Как объяснили в Минфине Канады, размер ставки соответствует той пошлине, которую Вашингтон ввел в отношении импорта из Канады. В списке таких товаров — продукция черной металлургии, алюминий, мебель, одежда и обувь, текстиль, бумажные изделия, косметика, электроника, бытовая техника и другие позиции. До этого Оттава и Вашингтон не смогли договориться по тарифам на автомобильные, алкогольные и молочные товары, в результате Дональд Трамп объявил о введении пошлин. Марк Карни назвал такие меры «неэкономичными и несправедливыми», заявил, что США пытались ограничить права Канады заключать сделки с другими странами, изменить правила использования французского языка в провинции Квебек и предлагали нереалистичные условия по доступу к канадским полезным ископаемым. В ответ американский лидер назвал канадских политиков «клоунами».

«Канаде придется искать возможности новых рынков для экспорта своей продукции и налаживания новых, более эффективных торговых отношений с другими странами, — оценила ситуацию в разговоре с aif.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. — В первую очередь, Канада рассматривает европейские рынки, куда она может предоставить энергоносители в обмен на часть европейской продукции. Впрочем, победить США в торговой войне будет сложно, это приоритетный для Канады рынок, туда экспортировалось порядка 77% всей продукции. Перестроить связи и найти новых покупателей на такой объем продукции в текущих условиях крайне сложно. Более того, тут нужно учитывать и экономическую ситуацию в Европе, поэтому договариваться с Вашингтоном Оттаве рано или поздно придется».