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Забыл, не зовёт. Глава МИД Италии Траяни обиделся на Зеленского

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (слева), Владимир Зеленский.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (слева), Владимир Зеленский. Коллаж АиФ

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обиделся на Зеленского, что его не позвали на встречу с представителями Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве. Со слов Траяни, французы и немцы не могут представлять весь Евросоюз.

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«Зеленский должен ориентироваться не на отдельные европейские государства, а на все государства Европейского Союза. Нам не нужны инициативы небольших групп», — заявил Траяни журналистам, подчеркнув, что помимо Франции и Германии в дипломатических инициативах должны принимать участие Италия и Польша.

Заявление Траяни понимания у украинских националистов не нашло. Судя по комментариям в социальных сетях, «эти итальяшки» должны заткнуться и продолжать отправлять на Украину деньги и оружие. Впрочем, не видят они нужды и участия в переговорах со спецпосланниками НАТО и представителей Парижа, Лондона и Берлина.

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По словам ведущего исследователя Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктора Мизина, желание Рима вклиниться в переговорных процесс, потеснив Пятую республику с ФРГ, объяснимо: внутри ЕС есть определённые разногласия по поводу украинского конфликта. «Италия хочет подчеркнуть свою международную внешнеполитическую значимость. Кроме того, в Евросоюзе есть группа, которая хочет не доводить до эскалации и каким-то решительным ответным мерам Москвы. Есть линия, которая хочет действовать жёстче. Существуют нюансы в подходах европейских стран к украинскому конфликту и вопросам поддержки Киева. Но там тут не надо обольщаться: их генеральная линия в целом консолидирована: киевскому режиму надо продолжать помогать в силу своих возможностей», — объяснил aif.ru эксперт.

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Этот подход хорошо просматривается на примере правительства Джорджи Мелони. Перед её приходом к власти в 2022 году евробюрократы рисовали ей портрет ультраправой «сторонницы Кремля»: дескать, стоит ей придти к власти, как национальные меньшинства начнут обижать, Киев бросят на растерзание, а сотрудничество с Россией вырастет до невиданных высот. Четыре года спустя глава итальянского МИД прямо говорит: «Мы будем продолжать помогать Украине защищаться, не отправляя наши войска».

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«Правые сейчас укрепляются в Европе в силу разных причин, главным образом из-за провала миграционной политики. Пишут, что Марин Ле Пен имеет серьёзные шансы на победу на президентских выборах следующего года во Франции. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт одержала победу „Альтернатива для Германии“ (АдГ). Однако не стоит забывать, что буржуазия, если говорить марксистскими терминами, всегда умела сделать всё, чтобы и крайне левых, и правых сдерживать различными методами, в основном с помощью административных ресурсов. Их поддержка в Европе растёт, но не переваливает за 50 процентов. Конечно, по сравнению с правительственными партиями, они более благосклонно относятся к России. Говорят, что надо санкции отменять, так как они только вред промышленности наносят. Однако не факт, что политики сохранят эти позиции, если придут к власти: одно дело предвыборные речи, другое — когда тебе надо отвечать за реальные дела. Все эти прогнозы, что в случае победы та или иная партия проявит какие-то пророссийские позиции, стоит делать осторожно», — отметил Мизин.
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