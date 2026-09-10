Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обиделся на Зеленского, что его не позвали на встречу с представителями Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве. Со слов Траяни, французы и немцы не могут представлять весь Евросоюз.

Пятьдесят оттенков серого

«Зеленский должен ориентироваться не на отдельные европейские государства, а на все государства Европейского Союза. Нам не нужны инициативы небольших групп», — заявил Траяни журналистам, подчеркнув, что помимо Франции и Германии в дипломатических инициативах должны принимать участие Италия и Польша.

Заявление Траяни понимания у украинских националистов не нашло. Судя по комментариям в социальных сетях, «эти итальяшки» должны заткнуться и продолжать отправлять на Украину деньги и оружие. Впрочем, не видят они нужды и участия в переговорах со спецпосланниками НАТО и представителей Парижа, Лондона и Берлина. «Это преждевременно». В Европе жестко решили показать Украине ее место Подробнее

По словам ведущего исследователя Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктора Мизина, желание Рима вклиниться в переговорных процесс, потеснив Пятую республику с ФРГ, объяснимо: внутри ЕС есть определённые разногласия по поводу украинского конфликта. «Италия хочет подчеркнуть свою международную внешнеполитическую значимость. Кроме того, в Евросоюзе есть группа, которая хочет не доводить до эскалации и каким-то решительным ответным мерам Москвы. Есть линия, которая хочет действовать жёстче. Существуют нюансы в подходах европейских стран к украинскому конфликту и вопросам поддержки Киева. Но там тут не надо обольщаться: их генеральная линия в целом консолидирована: киевскому режиму надо продолжать помогать в силу своих возможностей», — объяснил aif.ru эксперт.

Обещать не значит жениться

Этот подход хорошо просматривается на примере правительства Джорджи Мелони. Перед её приходом к власти в 2022 году евробюрократы рисовали ей портрет ультраправой «сторонницы Кремля»: дескать, стоит ей придти к власти, как национальные меньшинства начнут обижать, Киев бросят на растерзание, а сотрудничество с Россией вырастет до невиданных высот. Четыре года спустя глава итальянского МИД прямо говорит: «Мы будем продолжать помогать Украине защищаться, не отправляя наши войска». «Война придет в Европу». Мафия Италии решила купить ударные БПЛА ВСУ Подробнее

«Правые сейчас укрепляются в Европе в силу разных причин, главным образом из-за провала миграционной политики. Пишут, что Марин Ле Пен имеет серьёзные шансы на победу на президентских выборах следующего года во Франции. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт одержала победу „Альтернатива для Германии“ (АдГ). Однако не стоит забывать, что буржуазия, если говорить марксистскими терминами, всегда умела сделать всё, чтобы и крайне левых, и правых сдерживать различными методами, в основном с помощью административных ресурсов. Их поддержка в Европе растёт, но не переваливает за 50 процентов. Конечно, по сравнению с правительственными партиями, они более благосклонно относятся к России. Говорят, что надо санкции отменять, так как они только вред промышленности наносят. Однако не факт, что политики сохранят эти позиции, если придут к власти: одно дело предвыборные речи, другое — когда тебе надо отвечать за реальные дела. Все эти прогнозы, что в случае победы та или иная партия проявит какие-то пророссийские позиции, стоит делать осторожно», — отметил Мизин.