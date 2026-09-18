Во все тяжкие. На борту авианосца «Авраам Линкольн» торговали наркотиками

Американский авианосец «Авраам Линкольн» в последние месяцы из символа военного могущества Соединенных Штатов превратился в источник бесконечных проблем.

«Полчашки риса и две тортильи»

Корабль, покинувший базу в Сан-Диего еще в ноябре 2025 года, должен был нести боевую вахту не более шести месяцев. Однако в феврале «Линкольн» вместе с сопровождающими кораблями получил приказ из Южно-Китайского моря перебазироваться на Ближний Восток.

Длительность похода авианосца превысила девять месяцев, из которых 200 дней «Авраам Линкольн» не заходил в порты.

В начале августа 2026 года бунт подняли родственники участников похода. Они заявили, что составляющий 5000 человек экипаж авианосца находится в ужасающих условиях.

Николь Конрадс, мать одного из моряков, заявила NBC: «Продовольствия явно не хватало. Он рассказывал мне, что временами получал всего полчашки риса и две тортильи».

Отец одного из моряков Бретт Сноу, который и сам раньше служил в ВМС, сказал: «Я знаю, есть военнослужащие, которые с гордостью говорят: «Я спал в яме и ел консервы. Но никто не делает этого девять месяцев непрерывно».

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Курс на Сан-Диего

На борту авианосца возникли проблемы с прачечными, туалетами, остро ощущалась нехватка средств гигиены.

Издание Navy Times со ссылкой на источники ВМС писало, что на борту «Авраама Линкольна» было зафиксировано несколько попыток суицида, к счастью, неудачных.

В Пентагоне уверяли, что родные моряков сгущают краски, однако во второй половине августа всё-таки было принято решение вернуть авианосец на базу в Сан-Диего. Возможно, некоторые мрачные тайны рекордного похода откроются, когда моряки сойдут на берег.

А пока достоянием гласности стали истории, которые на борту «Авраама Линкольна» происходили раньше.

Семейный «бизнес» с передозировкой

Как сообщает издание NYP со ссылкой на судебные материалы, два бывших члена экипажа авианосца признали свою вину в продаже морякам наркотических средств.

29-летний Бейли А. Шрамовски и его 25-летняя супруга Джоннес Х. Пумайхелани, проходя службу на авианосце «Авраам Линкольн», продавали поддельные таблетки оксикодона, содержащие фентанил, действующим военнослужащим ВМС США, находящимся в Сан-Диего, в том числе во время командировок.

В частности, в декабре 2022 года Шрамовски продал десяток таблеток одному из моряков авианосца, который, употребив их, умер от передозировки фентанилом.

Супружеская пара после смерти клиента продолжила торговать зельем, и вскоре еще один моряк оказался в больнице с передозировкой. На сей раз пострадавшего спасли врачи, а наркоторговцы, связавшись с ним, порекомендовали в качестве источника получения таблеток назвать ранее умершего моряка.

Шрамовски и его жену в Сан-Диего задержала специальная группа по борьбе с распространением фентанила. Приговор торговцам вынесут в декабре 2026 года, им грозит от 20 до 40 лет лишения свободы.

Лаборатория на авиабазе

Борьба с наркотиками в ВМС США идет давно, но не слишком успешно. В 2019 году на базе в Сан-Диего поймали и осудили двух распространителей «дури» — техника 2-го класса по техобслуживанию корпуса Кейси Балауски и специалиста 2-го класса по внутренним коммуникациям Тайлера Фарли. При них была обнаружена база клиентуры, в которой находились имена 45 военных моряков. Тем не менее Балауски и Фарли получили минимальные сроки, а потребители и вовсе отделались дисциплинарными взысканиями.

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Чуть ранее ареста Балауски и Фарли всё там же, в Сан-Диего, где базируется и «Авраам Линкольн», задержали специалиста по информационным системам 3-го класса Дэниэла ван Дейка. При нем нашли 384 г экстази и 94 дозы ЛСД. Нарокобарыгу, который, к слову, оказался кавалером медали за борьбу с терроризмом, осудили на длительный срок.

А на авиабазе ВМС США в Калифорнии обнаружилось и вовсе что-то из сериала «Во все тяжкие» — трое военных создали лабораторию по производству ЛСД, сбывая затем «продукцию» всем платежеспособным желающим.

Выстрел в голову

В 2023 году представитель ВМС США заявил, что несколько членов экипажа авианосца «Рональд Рейган» были задержаны на базе ВМС США Йокосука за торговлю наркотическими веществами. Интересно, что за пять лет до этого на том же «Рональде Рейгане» были выявлены 14 моряков, причастных к незаконному обороту наркотиков. В результате пять человек предстали перед трибуналом, а остальные отделались дисциплинарными наказаниями. Но, как видно из последующих событий, спрос на «дурь» никуда не делся.

Авианосец «Рональд Рейган». Фото: Public Domain/ Danielle Sosa, U.S. Navy

Доступность наркотиков на борту кораблей ВМС США, в том числе во время боевых походов, создает специфическую атмосферу. В ней возникают и другие криминальные истории, связанные с унижениями одних членов экипажа другими, изнасилованиями, случаями самоубийств и убийств.

Самый свежий подобный случай произошел в июне 2026 года на борту авианосца «Джон Кеннеди», который еще даже не передан флоту и проходит ходовые испытания. По данным издания Stars and Stripes, старшина флота Джесс Брасвелл был застрелен сослуживцем в ходе конфликта на борту.

В августе 2026 года стало известно, что обвинение в убийстве Джесса Брасвелла предъявлено его сослуживцу Джею Родригесу. Согласно материалам следствия, Родригес направил служебный пистолет в голову и выстрелил в Брасвелла. Также выяснилось, что подозреваемый в убийстве и ранее имел обыкновение угрожать пистолетом другим морякам. Являлись ли причиной такого поведения наркотики, на данный момент неизвестно.