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Сводка СВО за 16 сентября. 600 боевиков вырезаны кинжальным огнём пулемётов

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Окружённая группировка ВСУ отказалась сдаваться, поэтому принято решение её уничтожить.
Окружённая группировка ВСУ отказалась сдаваться, поэтому принято решение её уничтожить. РИА Новости

Зачистка «харьковского котла» идёт по самому жёсткому сценарию: окружённая группировка ВСУ отказалась сдаваться, поэтому принято решение её уничтожить. Кто поднимет руки – останется жить. Отказавшихся щадить не будут. По последним данным Минобороны РФ, за две недели сентября из 2 тысяч украинских нацистов, оказавшихся в «котле», уничтожено более 600. Бои на данном участке фронта продолжаются. В районе населённого пункта Гогино поголовно истреблена группа украинских штурмовиков, попытавшихся прорвать кольцо окружения. Боевики напоролись на засаду и были вырезаны кинжальным пулемётным огнём.

Потери окружённой вражеской группировки за минувшие сутки составили более полусотни нацистов и три единицы бронетехники. При этом в зоне ответственности ГВ «Север» общие потери ВСУ за сутки, без учёта уничтоженных в окружении, составили свыше 220 вражеских солдат и офицеров, 11 единиц различной боевой техники и система РСЗО «Град».

Скопление противника было раскрыто нашей разведкой, после чего по боевикам ударили российские дроны.
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Киев и Одесса горели целый день

Тактика российских ударов возмездия 24/7 наводит на Украину ужас. Если раньше украинцы хоть днём могли выходить из подвалов и бомбоубежищ, то с сентября месяца ВС РФ перешли к круглосуточной схеме ударов. Причём дневные удары по силе и интенсивности зачастую превосходят ночные. Это подтверждает выводы военных экспертов, что украинская ПВО испытывает колоссальный кризис из-за постоянных российских атак.

Прямо сейчас взрывы слышны на военных объектах в оккупированном Запорожье, сообщают о прилётах в Одессе, Кировограде, Шостке и пригородах Киева.

Бои по направлениям

На краснолиманском направлении войскам группировки «Запад» удалось стабилизировать ситуацию севернее Красного Лимана и даже нанести противнику ряд ударов, заставивших его остановить наступление.

Боевая работа дронами-перехватчиками расчета БПЛА 80-й зенитно-ракетной бригады группировки войск «Север» на харьковском направлении СВО.
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А на дружковском участке фронта штурмовые подразделения российских войск выбивают формирования ВСУ с позиций в районе Веролюбовки и Новодмитриевки. Военкоры сообщают о переходе под российский контроль населённых пунктов Червоное и Подольское. Таким образом, можно говорить о выравнивании линии фронта западнее Часова Яра. В то же время зона контроля ВС РФ на подступах к Дружковке расширяется. Военные эксперты обращают внимание, что малые «карманы», в которых находились украинские боевики, постепенно ликвидируются, и вокруг Дружковки образуется так называемая «красная зона», полностью контролируемая российскими войсками. По данным Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Юг» потери ВСУ за минувшие сутки составили более 150 боевиков, уничтожено и выведено из строя два десятка единиц боевой техники и два артиллерийских орудия.
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ПолитикаВ миреспецоперация на Украинепотери ВСУХарьковское направление
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