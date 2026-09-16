Сводка СВО за 16 сентября. 600 боевиков вырезаны кинжальным огнём пулемётов

Зачистка «харьковского котла» идёт по самому жёсткому сценарию: окружённая группировка ВСУ отказалась сдаваться, поэтому принято решение её уничтожить. Кто поднимет руки – останется жить. Отказавшихся щадить не будут. По последним данным Минобороны РФ, за две недели сентября из 2 тысяч украинских нацистов, оказавшихся в «котле», уничтожено более 600. Бои на данном участке фронта продолжаются. В районе населённого пункта Гогино поголовно истреблена группа украинских штурмовиков, попытавшихся прорвать кольцо окружения. Боевики напоролись на засаду и были вырезаны кинжальным пулемётным огнём.

Потери окружённой вражеской группировки за минувшие сутки составили более полусотни нацистов и три единицы бронетехники. При этом в зоне ответственности ГВ «Север» общие потери ВСУ за сутки, без учёта уничтоженных в окружении, составили свыше 220 вражеских солдат и офицеров, 11 единиц различной боевой техники и система РСЗО «Град». Новости СВО за 16 сентября. Контратаку ВСУ под Харьковом утопили в крови Подробнее

Киев и Одесса горели целый день

Тактика российских ударов возмездия 24/7 наводит на Украину ужас. Если раньше украинцы хоть днём могли выходить из подвалов и бомбоубежищ, то с сентября месяца ВС РФ перешли к круглосуточной схеме ударов. Причём дневные удары по силе и интенсивности зачастую превосходят ночные. Это подтверждает выводы военных экспертов, что украинская ПВО испытывает колоссальный кризис из-за постоянных российских атак.

Прямо сейчас взрывы слышны на военных объектах в оккупированном Запорожье, сообщают о прилётах в Одессе, Кировограде, Шостке и пригородах Киева.

Бои по направлениям

На краснолиманском направлении войскам группировки «Запад» удалось стабилизировать ситуацию севернее Красного Лимана и даже нанести противнику ряд ударов, заставивших его остановить наступление. «Их положат». Киев взбешен: четверть бойцов ВСУ убита в «котле» у Харькова Подробнее

А на дружковском участке фронта штурмовые подразделения российских войск выбивают формирования ВСУ с позиций в районе Веролюбовки и Новодмитриевки. Военкоры сообщают о переходе под российский контроль населённых пунктов Червоное и Подольское. Таким образом, можно говорить о выравнивании линии фронта западнее Часова Яра. В то же время зона контроля ВС РФ на подступах к Дружковке расширяется. Военные эксперты обращают внимание, что малые «карманы», в которых находились украинские боевики, постепенно ликвидируются, и вокруг Дружковки образуется так называемая «красная зона», полностью контролируемая российскими войсками. По данным Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Юг» потери ВСУ за минувшие сутки составили более 150 боевиков, уничтожено и выведено из строя два десятка единиц боевой техники и два артиллерийских орудия.