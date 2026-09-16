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«Их положат». Киев взбешен: четверть бойцов ВСУ убита в «котле» у Харькова

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Боевая работа дронами-перехватчиками расчета БПЛА 80-й зенитно-ракетной бригады группировки войск «Север» на харьковском направлении СВО.
Боевая работа дронами-перехватчиками расчета БПЛА 80-й зенитно-ракетной бригады группировки войск «Север» на харьковском направлении СВО. / Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают разгром ВСУ в харьковском «котле». Как сообщают наши военные в телеграм-канале «Северный ветер», сейчас наши части продвигаются в районе населенного пункта Малая Волчья, на северном участке охвата, и развивают успех в районе Ольховатки, на юге.

Выбили около четверти окруженных

Как первоначально сообщалось, в харьковском «котле» были окружены от 1,7 до 2 тыс. боевиков. В результате боев уже ликвидированы около 500 из них. Об этом сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

На фоне таких значительных потерь противник ищет способы деблокировать свои окруженные силы. А так как прошлые операции не принесли успеха, то врагом было решено вводить в бой еще больше резервных сил. В этот раз под Харьков прибыл 27-й погранотряд из города Мукачева (Закарпатская область). Как сообщают наши военные, боевиков из этого соединения уже распихали по штурмовым группам, костяком в которых выступает так называемый пограничный спецназ. Правда, все его «специальное назначение» в последние годы сводилось лишь к отлову тех, кто пытался нелегально сбежать из страны. Так что, вероятно, и эти соединения себя проявить не смогут.

Впрочем, несмотря на всю тяжесть ситуации, враг еще готов огрызаться. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, силы ВСУ внутри Харьковского «котла» еще сохраняют связь с командованием, и управление окруженными все еще ведется. «Но, по сути, украинское командование кормит личный состав неправдивой информацией, поскольку ситуация для них патовая, и вывести те подразделения, которые находятся в данном окружении, уже не представляется возможным. У них, по сути, сейчас выписан билет в один конец. И если они не сдадутся в плен, то судьба их предрешена», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

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Кольцо только крепнет

С учетом складывающейся ситуации прорвать наше кольцо окружения со стороны ВСУ становится все сложнее. Как ранее отмечалось, основные маршруты логистики внутрь «котла» и из него уже отрезаны. Снабжение по земле практически остановлено.

Кроме того, нарастает и толщина южной стенки «котла». Как сообщалось ранее, ВС РФ освободили Ольховатку. Это важное село, где противник из 129-й тяжелой мехбригады сформировал серьезные укрепления и значительное время отражал наши атаки.

В результате ВС РФ пошли на тактический маневр, охватили Ольховатку с трех сторон, а потом поставили боевикам выбор — плен или смерть. Согласившиеся на плен выжили, а вот с остальными уже покончено. Так же, вероятно, будет происходить и с остальными силами внутри «котла».

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«Их там положат»

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин отмечает, что поражение ВСУ в харьковском «котле» уже предрешено. «И заброска мукачевских пограничников здесь ситуацию не изменит. Пойдут они на прорыв внешнего кольца, так их там положат. Как и те погранотряды, которые сейчас в „котле“», — отмечает он.

По словам собеседника, у противника уже не выйдет прорвать наше кольцо окружения. Он, конечно, будет пытаться это сделать, однако шанс на выход все менее вероятен. «Вчера зачистили Ольховатку, расширяем стенки на юге. Внутри давим на противника. Но в целом-то скорость зачистки „котла“ сейчас не главное. Намного важнее сберечь наших парней, ведь ВСУ еще не слишком активно сдаются. Так что хоть из-за этого зачистка и может идти дольше, но ее итог не поменяется. Противник будет разбит», — поводит черту собеседник.

Делает Дандыкин и еще одно важное замечание. Если Киев так активно разбазаривает свои резервы, в том числе погранотряды, снятые с западных областей, то острее встает вопрос о том, кем ВСУ планируют заменять выпадающие кадры: «Вот ушли эти пограничники, а вместо них кто будет? Женщины, которых уже 75 тыс. в армии врага? Пока это хороший вопрос».

Ну а даже если и женщины, то для них уже все готово в армии врага. Не зря официальные лица с Банковой так активно продвигают идею женской мобилизации. Видимо, именно она и становится единственным выходом после таких поражений, как грядущий разгром в харьковском «котле».

Герои едут домой. Россия вернула 103 бойца из украинского плена

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих.
Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. © Министерство обороны РФ
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. © Министерство обороны РФ
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. © Министерство обороны РФ

Герои едут домой. Россия вернула 103 бойца из украинского плена

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих.
Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. © Министерство обороны РФ
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. © Министерство обороны РФ
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. © Министерство обороны РФ

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ПолитикаВ РоссииХарьковспецоперация на Украинепотери ВСУнаступление ВС РФ
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