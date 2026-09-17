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Ковнацкий назвал намерение Варшавы передать Киеву ракеты Patriot госизменой

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Бывший заместитель главы польского оборонного ведомства Бартош Ковнацкий выступил с резкой критикой в адрес официальной Варшавы, осудив решение о поставке Киеву зенитных ракет к американским комплексам Patriot. В интервью изданию Do Rzeczy он заявил, что подобный шаг является неоправданным в условиях острого дефицита подобного вооружения в самой Польше.

«Это дефицитное оборудование. И теперь оказывается, что из этого и без того небольшого количества мы должны еще и отдавать их украинцам. Для меня это разновидность государственной измены», — подчеркнул политик.

Ранее польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на осведомленные источники сообщило о готовности Варшавы передать Киеву новую партию боеприпасов для ЗРК Patriot. Речь идет о небольшом количестве — всего нескольких ракетах.

Это уже не первый случай, когда Польша делится с Украиной системами ПВО. Еще в июле вице-спикер сейма от партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак указывал, что Польша ранее уже передала Киеву собственные ракеты, приобретенные для создания национальной системы противовоздушной обороны. В свою очередь, глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач пояснял, что Варшава уступила Украине свою очередь на закупку этих боеприпасов в США.

В Москве расценивают поставки вооружений Украине как прямую угрозу, препятствующую урегулированию конфликта, и считают, что такие действия вовлекают государства НАТО в противостояние. 
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ПолитикаЗРК Patriotпоставки Patriot на УкраинуПольша
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