Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Шэньчжэне затронули тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин также рассказал китайскому коллеге о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, состоявшихся в Москве.

Путин находится в китайском Шэньчжэне, где 18 и 19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит стал первым мероприятием в рабочей программе российского президента в Китае. В среду Путин и Си Цзиньпин провели переговоры.