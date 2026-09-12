Непростая работа. Путин на саммите БРИКС взял на себя роль примирителя

В Нью-Дели сегодня прошел саммит БРИКС. Участвующему в нем президенту России Владимиру Путину нужно было сыграть непростую роль медиатора. Ведь с одной стороны тут были Саудовская Аравия и ОАЭ, а с другой Иран, которые из-за войны на Ближнем Востоке оказались по разную сторону баррикад.

Какие проблемы возникли у БРИКС перед саммитом в Индии?

Когда в 2024 году произошло расширение БРИКС сразу в два раза с пяти до десяти государств, многие эксперты прямо говорили, что это не только усилит совокупную экономическую мощь и репрезентативность объединения, но и создаст много дополнительных проблем. Ведь в БРИКС тогда были приглашены сразу и Саудовская Аравия, и ОАЭ, и Иран, между которыми и в тот момент было много политических противоречий. Удар по экономике. Хуситы контролируют порт вблизи пролива Баб-эль-Мандеб Подробнее

Сейчас же между этими странами фактически ведется военное противостояние. После нападения на Иран коалиции США и Израиля в конце февраля 2026 года Тегеран начал наносить удары дронами по всем арабским странам на Ближнем Востоке, где располагались американские военные базы. А это и Саудовская Аравия, и ОАЭ. Кроме того, иранцы перекрыли Ормузский пролив, по которому на мировые рынки поставлялась нефть из стран Персидского залива. Иранские дроны били не только по военным базам, но и по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии и ОАЭ, и даже по туристическому сектору. Наконец, буквально во время саммита союзное Ирану движение хуситов в Йемене разгромило союзников Саудовской Аравии в этой стране и поставило под угрозу еще один торговый маршрут королевства — морской путь через Баб-эль-Мандебский пролив.

В сложившейся ситуации хозяевам саммита индийцам, а также ключевым лидерам объединения, к которым, разумеется, относится и российский президент, надо было думать о том, чтобы боевые действия не начались прямо в зале заседаний организации.

Как подписали Нью-делийскую декларацию

Перед началом саммита большим успехом было то, что в нем вообще согласилась принять участие Саудовская Аравия. Дело в том, что у этой страны самый необычный статус среди членов БРИКС. Она официально приглашена в объединение, изъявляет желание вести в нем работу, но при этом не хочет официально вступать в БРИКС — из-за тесных отношений с США, чей президент Дональд Трамп считает, что политика БРИКС носит антиамериканский характер (сами страны БРИКС неоднократно это отрицали). Час БРИКС. Эксперт рассказал о кризисе организации стран Глобального Юга Подробнее

В своем выступлении на саммите представлявший Саудовскую Аравию министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд сделал акцент на призывах обеспечить стабильный и бесперебойный поток мировой торговли и энергоресурсов. С ним был солидарен и представлявший ОАЭ наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед аль-Нахайян. Он тоже сфокусировался на вопросах безопасности торговых путей и осуждении атак на экономические объекты региона. Именно эти положения две страны призывали обозначить в финальной декларации саммита. Здесь был явный намек в сторону Ирана, который сейчас перекрывает торговые маршруты на Ближнем Востоке.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан больше говорил об агрессии США и Израиля против его страны, что совершенно естественно. И в итоговой декларации БРИКС иранские представители тоже требовали прямого осуждения военных действий.

С политической точки зрения и было очень важно принять единую декларацию — это подчеркнуло бы, что даже в таких непростых ситуациях страны объединения, которые представляют быстро растущий Глобальный Юг, могут договариваться. И благодаря титаническим усилиям, в том числе и российских дипломатов, декларация все же была принята. Сожгли до полумиллиарда долларов. Иран ударил по эсминцам и базам США Подробнее

В ней страны БРИКС:

призвали к «максимальной сдержанности» все стороны конфликта на Ближнем Востоке;

предостерегли от любых действий, способных повлечь за собой дальнейшую эскалацию;

подтвердили необходимость сохранения стабильности глобальных логистических цепочек и мировых рынков.

Такие формулировки всех устроили.

О чем говорил Владимир Путин?

Российский президент тоже выступил с большим заявлением. Наверное, самым заметным в нем стало то, что Путин призвал расширить Совбез ООН за счет стран Глобального Юга. А еще подчеркнул: авторитет и влияние БРИКС продолжают неуклонно расти. Страны объединения, несмотря ни на что, продолжают укреплять взаимодействие даже по самым сложным вопросам.

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«Формирование многополярного мира идёт не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счёт. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов, — отметил российский лидер. — В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряжённости, провоцируются всё новые конфликты и разногласия. В результате даёт сбой вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов. С учётом этого Россия придаёт исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной ООН в мировых делах. Её устав является ключевым источником международного права».

По словам президента, деловая активность в мире сегодня все больше смещается в сторону развивающихся рынков. Все больше государств в мире заявляют о готовности защищать свои национальные интересы. А БРИКС по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления.

На заседании БРИКС работа президента не окончилась

Владимир Путин в числе других лидеров сначала принял участие в торжественной церемонии посадки символизирующего объединение дерева баньян. Дерево обладает одной из самых раскидистых и больших по площади крон, которые должны стать символом объединения усилий ради будущего. Восточная сказка. В Москве открылся фестиваль культуры Абу-Даби Подробнее

Затем президент проследовал в свою резиденцию. Здесь он провел две важные встречи — с премьером Эфиопии Абием Ахметом и наследным принцем Абу-Даби Аль Нахайяном. Последний в открытой для журналистов части общения не стал делать никаких заявлений (это очень необычно) и вообще был крайне сосредоточен. Очевидно, одним из вопросов, который с ним обсудил российский лидер, были отношения с Ираном.

А затем Путин поехал на торжественный прием, организованный премьер-министром Нарендрой Моди для всех гостей саммита. И там Владимир Путин не столько отдыхал, сколько занимался непростой дипломатической работой.

Да, сохранять единство БРИКС после того, как его ряды пополнили уже 11 очень разных стран Глобального Юга, очень непросто. Однако конечный результат, к которому стремится Россия, должен перевесить все эти временные трудности.