Гостю из России рукоплескали. Как Владимир Путин покорил Индию

Президента России Владимира Путина принимают в Индии с ажиотажем. Его портреты — по всему Нью-Дели, видео с ним — в трендах индийских соцсетей, а еще только ему под силу вдохнуть жизнь в местные деловые саммиты.

За явлением российского президента индусам воочию наблюдал корреспондент aif.ru.

Перед визитом Путина индусы занимались большой уборкой столицы

Саммит БРИКС и все связанные с ним активности проходили в Нью-Дели. У этого места уникальный статус. По сути, Нью-Дели — это один из районов Большого Дели. При этом именно этот район и носит столичный статус. Все остальное Дели столицей не считается.

В Нью-Дели не только располагаются здания министерств, но и жилые районы для чиновников, множество иностранных посольств, отелей. Вместе с Большим Дели это место настоящих контрастов. Например, с одной стороны, Дели — один из самых загрязненных городов Индии. Возле города располагается множество свалок, где мусорные горы достигают 8-10 этажей в высоту. С другой стороны, конкретно в Нью-Дели, по индийским меркам, довольно чисто. Перед саммитом БРИКС город дополнительно приводили в порядок, чтобы он предстал перед иностранными гостями в лучшем виде.

Но сколько ни борись с мусором, невозможно от него полностью избавиться с таким трепетным отношением к животным, как у индусов. Например, местные свалки, как и год назад во время визита в страну Владимира Путина, оккупировали обезьяны. Ясно, что они не очень задумываются о чистоте улиц и спокойно разбрасывают мусор из мусорок повсюду. Индийские коммунальные службы в меру своих сил борются с этим хаосом, не трогая, однако, животных.

Совместное фотографирование глав делегаций с руководителями Делового совета БРИКС и Женского делового альянса БРИКС в Нью-Дели. Фото: РИА Новости/ Дмитрий Азаров

Город был настроен на встречу Владимира Путина

Его портреты, висящие по всему городу с традиционными приветствиями, уступали в своем количестве, пожалуй, только портретам индийского лидера, премьер-министра Нарендры Моди. Никто из иностранных лидеров бороться в популярности с Путиным не мог — даже председатель КНР Си Цзиньпин. Впрочем, у этого было логичное объяснение. Китай — очень важный член БРИКС, но с Индией у него традиционно сложные отношения. В последнее время они, конечно, пошли на лад. Но, все равно, у Владимира Путина, как бы сказали в Индии, «карма» гораздо лучше.

Это отчетливо было видно во время пленарной сессии Делового форума БРИКС, на котором был российский лидер. Пока выступали другие лидеры, весь зал мирно поклевывал носом, периодически просыпаясь на жидкие аплодисменты. Но, как только объявили Путина, зал быстро проснулся, все повскакивали со своих мест, сразу начались овации и совсем непривычный даже для российских обывателей ажиотаж. Во время выступления Путина индусы вставали со своих мест, чтобы сделать селфи с российским президентом на заднем плане. Что уж говорить, если ранее даже видео с обычным рукопожатием Путина с бортпроводницей, когда он выходил из президентского самолета, вызвало фурор в индийских соцсетях.

Реакция зала на Путина была даже чуть более восторженной, чем на радушного хозяина Нарендру Моди. Впрочем, это вполне можно отнести и на желание проявить гостеприимство по отношению к известному гостю.

Нарендра Моди подарил Владимиру Путину сборник стихотворных афоризмов на тамильском языке «Тируккурал». Фото: РИА Новости/ Кристина Соловьева

Путин провел половину дня в обществе Моди

Индийские власти тоже всячески подчеркивали высокий статус российского гостя. Встречали в Нью-Дели Путина не один, не два, а сразу пять индийских чиновников, в числе которых были глава местного Минприроды Кирти Сингх, посол Индии в России Винай Кумар и командир авиабазы Палам, где российский борт № 1 приземлился в 3 часа ночи по местному времени.

После небольшого отдыха Путин отправился на переговоры к Моди. Перед официальной встречей Моди подарил гостю переведённую на русский язык книгу «Тируккурал» индийского поэта и философа Тируваллувара. Интересный факт: афоризмы философа, написанные 2 тысячи лет назад, включил в свою книгу мудрых мыслей на каждый день Лев Толстой. Например, такой: «Не отвечай злом на зло: пусть обидчика накажет его собственная совесть».

Российская делегация на встрече была очень представительной — несколько министров, помощников президента, представителей бизнеса, включая Игоря Сечина и Германа Грефа. Моди из всех особо выделил первого вице-премьера Дениса Мантурова. Дело в том, что его отец Валентин в 1976-1980 гг. был консулом СССР в Индии и возглавлял советский культурный центр в Бомбее. Маленький Денис в те годы тоже жил с родителями в Индии.

После переговоров Путин и Моди вместе отправились на Деловой форум. На этот раз, правда, не на «Аурусе» президента России, а на «Мерседесе» Моди. Перед началом форума они прошлись по выставке «Иннопром».

Владимир Путин и Нарендра Моди во время посещения международной промышленной выставки «Иннопром. Индия» в Нью-Дели. Фото: РИА Новости/ Владимир Смирнов

На Деловом форуме Путин призвал укреплять сотрудничество в рамках БРИКС

Путин напомнил, что сейчас на БРИКС приходится 40% мирового ВВП, страны объединения обеспечили половину от всего мирового роста экономики. В странах БРИКС есть огромное количество кампаний, которые наращивают свою роль на мировых рынках.

Однако новому качественному рывку кое-что мешает. Вернее, кое-кто.

«Всё время нам говорили, что конкуренция — это священная корова, её нельзя вообще трогать, но, к сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть своё былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы», — отметил российский президент.

По его словам, в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее. «Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против тех, кто не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы», — сказал он.

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Россия знает обо всем этом не понаслышке. Против нашей страны введено больше 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Тем не менее Россия продолжает развиваться даже в таких условиях, в то время как в странах Запада, которые сами себя отрезали от выгодного сотрудничества с РФ, все сильнее проявляются кризисные условия.

«Наша общая задача — реализовать потенциал БРИКС на благо наших стран и наших народов, укреплять механизмы практического делового сотрудничества, так называемой бизнес-дипломатии, чтобы компаниям, предпринимателям было проще находить партнёров, проводить расчёты, перевозить товары и вкладывать средства в наших странах», — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия открыта к любому сотрудничеству в промышленности, торговле, туризме. И призвал развивать в рамках БРИКС новые инструменты, которые бы облегчали сотрудничество любого рода в рамках этой организации.