БРИКС: как расшифровывается, состав стран, задачи

БРИКС прошёл путь от аналитической идеи до полноценного геополитического блока, охватывающего четыре континента. Началом формального объединения считается 2006 год, когда на полях Петербургского экономического форума и затем в Нью-Йорке «на полях» 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись первые министерские встречи в формате БРИК.
Сегодня на долю участников объединения приходится около 49,5% населения планеты, порядка 40% мирового ВВП (по паритету покупательной способности) и 26% глобальной торговли, что делает БРИКС одним из наиболее влиятельных неформальных международных институтов современности.
Как расшифровывается БРИКС?
Название организации представляет собой акроним, образованный от первых букв английских названий пяти первоначальных стран-участниц: Brazil (Бразилия), Russia (Россия), India (Индия), China (Китай) и South Africa (Южная Африка). В английской транскрипции аббревиатура BRICS созвучна слову «кирпичи» (bricks), что подчёркивало метафору «строительных блоков» новой мировой экономики. Изначально, в 2001 году, аббревиатура состояла из четырёх букв (BRIC), а буква «S» появилась лишь после вступления Южно-Африканской Республики в 2010 году.
Какие страны входят в БРИКС?
На момент публикации БРИКС насчитывает 11 членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (основатели), а также Египет, Эфиопия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Индонезия. Расширение происходило поэтапно: 1 января 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, а в январе 2025 года — Индонезия. При этом статус Саудовской Аравии остаётся предметом разночтений: ряд источников указывает, что Эр-Рияд ещё не подтвердил полноформатное членство, и его участие в ряде мероприятий носит характер приглашённой стороны. Кроме полноправных членов, существует категория «стран-партнёров», куда входят Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Зачем создавали БРИКС?
Одной из центральных задач БРИКС является снижение зависимости от западных финансовых институтов и доллара США в международных расчётах. Страны-участницы активно развивают механизмы торговли в национальных валютах и продвигают идею дедолларизации торговых операций. Ключевым инструментом здесь выступает Новый банк развития (НБР), созданный в 2014 году и с тех пор одобривший финансирование инфраструктурных проектов на сумму порядка 44 млрд долларов.
БРИКС позиционирует себя как противовес западным структурам, таким как «Большая семёрка», и выступает за более многополярный мировой порядок. Объединение добивается увеличения представительства развивающихся стран в Международном валютном фонде и Всемирном банке, а также настаивает на реформировании международных институтов для более справедливого распределения голосов и влияния.
Повестка БРИКС охватывает широкий спектр практических направлений: от устойчивых цепочек поставок и расширения внутригрупповой торговли до сотрудничества в области искусственного интеллекта, энергетики и критической инфраструктуры. Кроме того, страны взаимодействуют по вопросам изменения климата, продовольственной и энергетической безопасности, здравоохранения, науки и образования. На перспективу участники ставят цель построить «мирный, инновационный, зелёный, справедливый и гуманитарный БРИКС».
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