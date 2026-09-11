БРИКС: как расшифровывается, состав стран, задачи

БРИКС прошёл путь от аналитической идеи до полноценного геополитического блока, охватывающего четыре континента. Началом формального объединения считается 2006 год, когда на полях Петербургского экономического форума и затем в Нью-Йорке «на полях» 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись первые министерские встречи в формате БРИК.

Сегодня на долю участников объединения приходится около 49,5% населения планеты, порядка 40% мирового ВВП (по паритету покупательной способности) и 26% глобальной торговли, что делает БРИКС одним из наиболее влиятельных неформальных международных институтов современности.

Как расшифровывается БРИКС?

Название организации представляет собой акроним, образованный от первых букв английских названий пяти первоначальных стран-участниц: Brazil (Бразилия), Russia (Россия), India (Индия), China (Китай) и South Africa (Южная Африка). В английской транскрипции аббревиатура BRICS созвучна слову «кирпичи» (bricks), что подчёркивало метафору «строительных блоков» новой мировой экономики. Изначально, в 2001 году, аббревиатура состояла из четырёх букв (BRIC), а буква «S» появилась лишь после вступления Южно-Африканской Республики в 2010 году.

Саммит БРИКС в Индии, сентябрь 2026 г. Фото: kremlin.ru

Какие страны входят в БРИКС?

На момент публикации БРИКС насчитывает 11 членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (основатели), а также Египет, Эфиопия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Индонезия. Расширение происходило поэтапно: 1 января 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, а в январе 2025 года — Индонезия. При этом статус Саудовской Аравии остаётся предметом разночтений: ряд источников указывает, что Эр-Рияд ещё не подтвердил полноформатное членство, и его участие в ряде мероприятий носит характер приглашённой стороны. Кроме полноправных членов, существует категория «стран-партнёров», куда входят Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Зачем создавали БРИКС?

Одной из центральных задач БРИКС является снижение зависимости от западных финансовых институтов и доллара США в международных расчётах. Страны-участницы активно развивают механизмы торговли в национальных валютах и продвигают идею дедолларизации торговых операций. Ключевым инструментом здесь выступает Новый банк развития (НБР), созданный в 2014 году и с тех пор одобривший финансирование инфраструктурных проектов на сумму порядка 44 млрд долларов.

Гостю из России рукоплескали. Как Владимир Путин покорил Индию Подробнее

БРИКС позиционирует себя как противовес западным структурам, таким как «Большая семёрка», и выступает за более многополярный мировой порядок. Объединение добивается увеличения представительства развивающихся стран в Международном валютном фонде и Всемирном банке, а также настаивает на реформировании международных институтов для более справедливого распределения голосов и влияния.

Повестка БРИКС охватывает широкий спектр практических направлений: от устойчивых цепочек поставок и расширения внутригрупповой торговли до сотрудничества в области искусственного интеллекта, энергетики и критической инфраструктуры. Кроме того, страны взаимодействуют по вопросам изменения климата, продовольственной и энергетической безопасности, здравоохранения, науки и образования. На перспективу участники ставят цель построить «мирный, инновационный, зелёный, справедливый и гуманитарный БРИКС».

Источники:

https://www.kommersant.ru

https://www.vedomosti.ru

https://tass.com