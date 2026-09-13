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Мешок с костями у Харькова. Судьбу тысяч киевских боевиков решит одно село

Российские бойцы «Северной» группировки войск еще больше укрепили «котел», образовавшийся на северо-востоке области.
Российские бойцы «Северной» группировки войск еще больше укрепили «котел», образовавшийся на северо-востоке области. Министерство обороны РФ

Освободив село Зарубинка на Харьковщине, российские бойцы «Северной» группировки войск еще больше укрепили «котел», образовавшийся на северо-востоке области. Там, по словам командира 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Романа Шкробы, сегодня заперты десять батальонов вэсэушников.

«Надежно блокирован»

Сам «резниковский котел», как его называют в Минобороны (по названию населенного села Резниково, который находится в середине «кармана», в который угодили ВСУ), сегодня охватывает более 400 квадратных километров, это делает его самым крупным «котлом» за все время военной спецоперации. В него, по данным российского военного ведомства, угодило до 1700 украинских националистов, с начала сентября уже недосчитались 305 человек. За сутки штурмовые группы ВСУ попытались вырваться из окружения в районе сел Слизнево и Гогино, эти попытки российские военнослужащие пресекли. Результат — 125 уничтоженных украинских боевиков. Еще два боевика киевского режима предпочли сдаться в плен.

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С севера и запада границы «котла» пролегают вдоль Шебекинского и Волоконовского районов Белгородской области, с юга и востока протянуты по контуру Охримовка — Захаровка — Ивановка — Благодатное — Нефедовка — Черное. Последний населенный пункт, освобождение которого поможет окончательно укрепить все стенки образовавшегося «котла», — крупное село Ольховатка, лежащее на дороге Т2104, его группировка «Север» уже взяла в окружение, обращают внимание авторы Telegram-канала «Фронтовая птичка».

«В настоящее время район окружения надежно блокирован, все логистические маршруты перерезаны, что не позволяет противнику осуществлять вывод подразделений, доставку боеприпасов и продовольствия, — добавляют в Минобороны. — Попытки ВСУ деблокировать окруженную группировку жестко пресекаются. Ликвидация образовавшегося котла позволит отодвинуть линию соприкосновения с противником от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров».

На расстоянии выстрела

Украинская сторона и западные аналитики, конечно, наличие «котла» отрицают — там, по их версии, продолжаются бои, а украинские войска отражают атаки российских вооруженных сил. Аналогичная ситуация, кстати, и с поселком Белый Колодезь к юго-западу от котла, его российские войска освободили еще месяц назад.

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«С ужасом наблюдаем за картами так называемых „аналитических“ ресурсов Украины, — сообщают военнослужащие „Севера“ в Telegram-канале „Северный ветер“. К сообщению они прикрепляют видео, где российский солдат в Белом Колодезе держит триколор. — Такое ощущение, что ответственных за ведение карты отправили в штурма на прорыв „котла“ в Харьковской области. Утрату Белого Колодезя украинские „аналитики“ ну никак не хотят признавать».

Российские военные между тем сообщают, что им удалось подойти к Харькову на расстояние выстрела из крупнокалиберного арторудия. Это, по мнению экспертов, позволит нашим войскам наносить удары по первым рубежам обороны, которые вэсэушники выстроили на окраинах города. За сутки украинское командование потеряло в Харьковской области более 70 боевиков.
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ПолитикаВ миреспецоперация на УкраинеХарьковское направлениекотел для ВСУ
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