Лукашенко заявил, что за 30 лет президентства ни разу ничего не украл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что у него или его семьи есть коммерческие интересы в различных сферах.

«Некоторые уже пописывают, что мои интересы (в разных сферах. — Прим. ред.), в рекламе семья моя. Вы даже не думайте про это. Я ни у кого ничего не забрал», — приводит слова главы государства Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

Лукашенко подчеркнул, что все члены его семьи «занимаются конкретным делом и никто ничего не украл».

«Я говорю: “Ну, вы дети президента, никуда от этого не денешься. Когда я не буду президентом, тогда будете более свободно работать, как коммерсанты”. А сейчас — нет. Поэтому не переживайте. За меня не переживайте. 30 лет не воровал, а на 31-м или 32-м году [на посту главы государства] точно не собираюсь этого делать», — заверил белорусский лидер.