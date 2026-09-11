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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Лукашенко заявил, что за 30 лет президентства ни разу ничего не украл

Архивное фото
Архивное фото / Roman Naumov / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что у него или его семьи есть коммерческие интересы в различных сферах.

«Некоторые уже пописывают, что мои интересы (в разных сферах. — Прим. ред.), в рекламе семья моя. Вы даже не думайте про это. Я ни у кого ничего не забрал», — приводит слова главы государства Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

Лукашенко подчеркнул, что все члены его семьи «занимаются конкретным делом и никто ничего не украл».

«Я говорю: “Ну, вы дети президента, никуда от этого не денешься. Когда я не буду президентом, тогда будете более свободно работать, как коммерсанты”. А сейчас — нет. Поэтому не переживайте. За меня не переживайте. 30 лет не воровал, а на 31-м или 32-м году [на посту главы государства] точно не собираюсь этого делать», — заверил белорусский лидер.
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