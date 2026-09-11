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Лукашенко сообщил, что его сын Николай служит в сложном подразделении

Сергей Бобылев / РИА Новости
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай проходит службу в армии в звании лейтенанта и находится в одном из самых сложных подразделений, рассказал глава государства.

По словам Лукашенко, Николай был призван министром обороны Виктором Хрениным и служит на общих основаниях. При этом президент не стал уточнять, в каком именно подразделении находится его сын.

«Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.

Лукашенко отметил, что Николай продолжает заниматься изучением биотехнологий в свободное от службы время. Именно это направление было его основным профилем обучения в вузе.
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ПолитикаБелоруссияслужбаНиколай ЛукашенкоВиктор ХренинАлександр Лукашенкоармия
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