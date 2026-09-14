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Хакеры, боевые действия и ИИ. Разведка США делает ставку на кибератаки

АНБ запускает масштабную реорганизацию, свидетельствующую о новых приоритетах этой американской разведки.
АНБ запускает масштабную реорганизацию, свидетельствующую о новых приоритетах этой американской разведки. www.globallookpress.com

Агентство национальной безопасности США (АНБ), получившее мировую известность после разоблачений Эдварда Сноудена, запускает масштабную реорганизацию, свидетельствующую о новых приоритетах этой американской разведки.

«Агентство не болтай»

Радиоэлектронная разведка, перехват важной советской аудионформации — таковы были изначальные цели созданного в 1952 году АНБ, прозванного в СССР «Агентство не болтай». По окончанию холодной войны оно никуда не делось, но только расширило свой профиль. В июне 2013-го, когда Сноуден передал секретные документы изданиям The Guardian и The Washington Post, стало известно насколько. Оказалось, что АНБ организовало массовую слежку за гражданами США. По оценкам The Washington Post, в 2010 году с помощью системы сбора информации PRISM АНБ ежедневно перехватывало 1 миллиард 700 тысяч звонков и электронных писем. Чуть позже выяснилось, что оперативники агентства прослушивали и союзников. Например, глав делегаций саммита G-20 в 2009 году.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, в Вашингтоне решили расширить деятельность АНБ. Согласно данным The Washington Post, в агентстве появится пять новых центров, которые сосредоточатся на пяти направлениях: искусственном интеллекте, Китае, кибербезопасности, ведении боевых действий и глобальной разведке. В подчинение отдела глобальной разведки перейдёт подразделение хакеров. The Washington Post сообщает, что бюджет взломщиков компьютерных систем будет серьёзно увеличен. Начаться эта реорганизация должна уже через месяц. Завершить её планируют в наступающем январе.

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Сосредоточатся на военных усилиях

«Заявленные через американскую прессу реформы АНБ это — фактически создание нескольких принципиально новых структур в составе этой организации, — объяснил aif.ru руководитель Евразийского аналитического клуба, эксперт по истории спецслужб Никита Мендкович. — Насколько я понимаю, это, во-первых, является серьёзным расширением функционала агентства. Ранее организация в основном решала внутриполицейские задачи, а сейчас при Дональде Трампе её все в большей степени будут ориентировать на поддержку военных усилий, в том числе в необъявленных войнах, в связи с чем, кстати, АНБ недавно возродила хакерские команды, предназначенные для анонимных атак против других государств. Сюда же идёт, соответственно, и поддержка боевых действий, глобальная разведка и кибербезопасность, которая тоже является, по сути, хакерскими атаками против инфраструктуры несимпатичных США стран».

«Почему в числе профильных управлений выбран Китай, но не Россия, может быть несколько объяснений. Это может означать, что на борьбе с тем, что американцы считают российской угрозой, специализируются другие структуры, например, ЦРУ, и здесь речь идёт об определённом межведомственной конкуренции. Кроме того, нужно помнить о том, что Трамп, который сейчас является президентом, длительное время заявлял о том, что считает основным своим противником Китай, а с Россией в теории хотел бы на тех или иных условиях договориться, с чем изначально и были связаны его переговорные порывы по Украине. На мой взгляд, правда, для нас это меняет мало, потому что в долгосрочной перспективе США будут являться противниками и России, и Китая. Мы посягаем на их мировую гегемонию, мы не подчиняемся финансовой торговой системе, которую они создают под себя, и стремимся сформировать в рамках БРИКС и ШОС независимую систему взаимодействия государств. Поэтому, к сожалению, в данном случае конкуренция и те или иные формы борьбы это — надолго», — добавил эксперт.

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«К сожалению, меры, принимаемые по линии АНБ, означают, что США и в дальнейшем будут пытаться расширять использование хакерских средств и кибератак против гражданской и военной инфраструктуры наших государств, и к этому нужно быть готовым. По большому счёту, мы вступаем в эру государственного кибертерроризма. Нужно создавать команды и методы для самозащиты, заботиться о работе именно в этом поле против других стран. Здесь я считаю одной из главных задач — принятие мер по переходу на программное обеспечение с открытым кодом. Понижению нашей зависимости от производителей программного обеспечения и оборудования в США. В этих вопросах, возможно, нужно активнее кооперироваться с другими членами ШОС, включая Китай, но не только», — резюмировал Мендкович.
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