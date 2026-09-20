Экс-президент Чили Бачелет сняла свою кандидатуру с выборов генсека ООН

Бывший президент Чили Мишель Бачелет официально сняла свою кандидатуру с выборов на пост генерального секретаря ООН. Соответствующее заявление политик опубликовала в соцсетях.

Данное решение было принято по результатам третьего этапа неформального голосования в Совете Безопасности ООН, где чилийский политический деятель заняла предпоследнюю, седьмую строчку в рейтинге из восьми претендентов. Согласно данным опроса, за ее кандидатуру проголосовал лишь один участник, 11 выступили против, а трое воздержались. Известно, что в июле и августе Бачелет набирала шесть и два голоса поддержки соответственно.

В своем обращении политик отметила, что избирательный процесс протекает в условиях крайне нестабильной международной обстановки. По ее словам, в настоящее время наблюдается эрозия принципов многостороннего взаимодействия, фиксируются нарушения норм международного права, а также игнорируются научные данные, касающиеся климатических изменений.

Процедура избрания нового руководителя всемирной организации завершится после достижения консенсуса в Совете Безопасности и последующей ратификации выбранной кандидатуры на заседании Генеральной Ассамблеи.

Мандат нынешнего генерального секретаря Антониу Гутерриша истекает в конце текущего года.

Ранее стало известно, что новым генсеком ООН станет кандидат из Африки или Америки.