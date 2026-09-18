Власти Литвы в случае «военной угрозы или серьезного кризиса» готовы эвакуировать население Вильнюса в соседнюю Польшу. Среди других направлений эвакуации — север и запад Литвы, сообщает Польское радио со ссылкой на представителя Департамента гражданской обороны Вильнюсского городского самоуправления Жигимантаса Соловьёваса.

Фантомная угроза

Роль «транзитного коридора» для жителей стран Прибалтики должно сыграть Подляское воеводство — регион на северо-востоке Польши. При этом эвакуировать жителей Вильнюса на территорию Польши власти планируют до того, как возникнет какая-либо «угроза». Во время обстрела, по словам Соловьёваса, населению предлагают просто укрываться в бомбоубежищах. Все это должно подготовить вильнюссцев к «мысли о том, что эвакуация должна быть контролируемым процессом».

Готовятся в Литве и Польше, очевидно, к «войне с Россией». В начале года, напомним, литовские власти запланировали строительство полигона НАТО в Сувалкском коридоре — небольшой полоске земли, отделяющей Калининград от Белоруссии. Готов полигон должен быть к 2030 году, привлечь к строительству планировали и «польских партнеров». Потратить на создание военного объекта намерены 100 млн евро, на нем смогут одновременно готовиться до 4 тысяч солдат. Против строительства полигона, кстати, тогда же выступили жители расположенного недалеко городка Капчяместис, которых потенциальная вырубка лесов, шум и стрельбы, очевидно, не радовали. Как объяснял aif.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, строительство базы НАТО недалеко от Калининграда, проведение учений на Балтике и воинственная риторика западных стран указывают на то, что Европа готовится к возможной блокаде Калининградской области.

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Призовут даже женщин

К 2030 году — символическому рубежу, когда страны Европы должны вступить в «конфликт с Россией» — литовские власти также могут рассмотреть введение всеобщего призыва. Об этом на днях сообщало Литовское национальное радио и телевидение (LRT) со ссылкой на советника президента республики Мариуса Чеснулявичуса. По его словам, национальный совет по координации всеобщей обороны Литвы предложит такую возможность Госсовету обороны Литвы.

Ранее всеобщий призыв власти планировали ввести к 2035 году, однако недавно этот процесс решили ускорить. Окончательное решение литовцы должны принять уже к концу текущего года. Кроме того, на более поздних этапах власти даже планируют рассмотреть возможность призыва женщин — по словам руководителя ассоциации «Всеобщая оборона» Томаша Годляускаса, более половины литовских женщин совсем не против службы в армии. Сегодня в литовской армии служит порядка 37 тысяч человек, включая резерв, к 2028 году ее численность планируется увеличить почти вдвое — до 61 тысячи солдат.