Трамп рассказал о прогрессе в создании военный базы США в Польше

Лидер США Дональд Трамп сообщил о значительном сдвиге в переговорах по вопросу развертывания военного объекта США на польской территории. В своем посте в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что благодаря активной позиции польского президента Кароля Навроцкого стороны вышли на новый уровень обсуждения.

«Достигнут значительный прогресс в направлении создания базы сухопутных сил США в Польше», — написал Трамп. Он также отметил, что при успешном завершении переговоров информация о конкретном месте размещения базы может быть обнародована уже в ближайшее время.

По словам главы Белого дома, реализация этого проекта «станет историческим моментом» в двусторонних отношениях Вашингтона и Варшавы, укрепив военное сотрудничество между странами.

Напомним, что в конце августа заместитель министра обороны Польши Павел Залевский провел встречу со своим американским коллегой — заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби. Ключевой темой переговоров стало обсуждение возможности размещения постоянных военных баз США на территории республики.