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Стая птиц стала причиной тревоги из-за «дрона» в Литве

pxhere.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Стая птиц стала причиной воздушной тревоги в Литве, которую первоначально объявили из-за предполагаемого беспилотника. Об этом сообщил Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями.

Из-за обнаруженного объекта по тревоге подняли авиацию, а работа аэропорта была временно остановлена.

Тревогу сняли спустя 38 минут. По данным центра, истребитель НАТО провел визуальную идентификацию объекта и установил, что речь шла не о беспилотнике, а о стае птиц.

В ведомстве пояснили, что следы, которые оставляют на радиолокационных системах птицы и беспилотники, по первоначальным данным могут быть схожими.

В мае в Литве уже объявляли воздушную тревогу после появления на радаре сигнала, похожего на беспилотник. Тогда высшее руководство страны отправили в убежища, а воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом временно закрыли. Впоследствии подтверждений реального полета БПЛА на тот момент не было. 

Также в начале сентября разведывательный самолет НАТО Bombardier Artemis II выполнял полеты над Литвой, Латвией и Эстонией в районе Балтийского моря. 
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Политикавоздушная тревогапроисшествиябеспилотникиаэропортыавиацияЛитваНАТО
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