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В Литве анонсировали всеобщий призыв в армию к 2030 году

Todor Dinchev / istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Литва собирается ввести в стране всеобщий призыв на срочную военную службу к 2030 году, сообщили участники форума координационного совета по всеобщей национальной обороне под руководством президента Гитанаса Науседы.

Они подписали хартию, в которой говорится, что всеобщий призыв станет основой всеобщей обороны, «обеспечивая не только готовность и сдерживание», он будет способствовать социальной сплоченности и экономическому благосостоянию.

Участники форума заявили, что поддерживают правовое установление сроков для организации всеобщего призыва к 2030 году.

Напомним, в июне 2024 года в Литве приняли закон о всеобщей воинской повинности с 18 лет. Согласно документу, юношей призывают в армию сразу после окончания школы. Отсрочка студентам не предусмотрена. Срок службы составляет девять месяцев.
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Обществовсеобщий призыв в армиюЛитва
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