Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
2072

НАТО в истерике: раскрыт жесткий ответ РФ за отработку атак на Калининград

Министерство обороны РФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Россия готова немедленно отреагировать на все агрессивные действия стран НАТО, в том числе у границ Калининградской области, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Напомним, вечером 16 сентября возле российской границы в районе Калининградской области заметили разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR. 

Согласно полетным данным, самолет вылетел с военной базы в Польше и летал кругами вдоль границы с Калининградской областью. 

На фоне этого руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарии блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе страны, в том числе Санкт-Петербурга.

Колесник, комментируя пролеты истребителей НАТО, отметил, что РФ мониторит подобные передвижения у границ Калининградской области. 

«Для Калининградской области это нормальное явление, что кто-то рядом летает. И это не только самолеты-разведчики, но и бомбардировщики. Они тоже иногда пролетают. И корабли устраивают учения. Это и Прибалтика, и англичане постоянно крутятся возле наших границ. И, кстати, они имитируют нападение на Калининградскую область, поляки делают воинственные заявления. Они все время пытаются держать Калининградскую область в напряжении, а в итоге держат в напряжении сами себя. После чего у них сдают нервы, они впадают в истерику», - пояснил эксперт.

Колесник подчеркнул, что Россия серьезно относится ко всем агрессивным выпадам стран НАТО, а противодействие в случае чего будет немедленным.

Ранее стало известно, что Польша и НАТО в панике от ответа за Калининград.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоучения НАТОэксклюзивэксклюзивные новостиКалининград и НАТОПольша
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть