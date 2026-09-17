НАТО в истерике: раскрыт жесткий ответ РФ за отработку атак на Калининград

Россия готова немедленно отреагировать на все агрессивные действия стран НАТО, в том числе у границ Калининградской области, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Напомним, вечером 16 сентября возле российской границы в районе Калининградской области заметили разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR.

Согласно полетным данным, самолет вылетел с военной базы в Польше и летал кругами вдоль границы с Калининградской областью.

На фоне этого руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарии блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе страны, в том числе Санкт-Петербурга.

Колесник, комментируя пролеты истребителей НАТО, отметил, что РФ мониторит подобные передвижения у границ Калининградской области.

«Для Калининградской области это нормальное явление, что кто-то рядом летает. И это не только самолеты-разведчики, но и бомбардировщики. Они тоже иногда пролетают. И корабли устраивают учения. Это и Прибалтика, и англичане постоянно крутятся возле наших границ. И, кстати, они имитируют нападение на Калининградскую область, поляки делают воинственные заявления. Они все время пытаются держать Калининградскую область в напряжении, а в итоге держат в напряжении сами себя. После чего у них сдают нервы, они впадают в истерику», - пояснил эксперт.

Колесник подчеркнул, что Россия серьезно относится ко всем агрессивным выпадам стран НАТО, а противодействие в случае чего будет немедленным.

Ранее стало известно, что Польша и НАТО в панике от ответа за Калининград.