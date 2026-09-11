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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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«Игра в ТЦК». Сын Героя Украины жалуется, что над ним издеваются сверстники

Депутат Рады Лубинец заявлял ранее, что сотрудники ТЦК до смерти избивали украинцев во время выполнения «плана». Дети принялись играть в ТЦК, избивали, душили и унижали как уклониста 10-летнего Тимофея, сына Героя Украины Павла Севрюка.
Депутат Рады Лубинец заявлял ранее, что сотрудники ТЦК до смерти избивали украинцев во время выполнения «плана». Дети принялись играть в ТЦК, избивали, душили и унижали как уклониста 10-летнего Тимофея, сына Героя Украины Павла Севрюка. Коллаж АиФ

Реалии нынешней Украины отражаются и на том, в какие игры играют маленькие жители Незалежной. Одним из самых популярных развлечений последнего времени стала «игра в ТЦК».

Папа и сын

Как можно догадаться из названия, навеяна она практиками облав на улицах украинских городов, за счет которых пополняются ряды ВСУ. Собственно, и игрой происходящее между детьми можно назвать условно — по сути, несколько мальчишек выбирают себе жертву, всячески издеваясь над ней.

Один из таких случаев попал в поле зрения украинских СМИ, поскольку жертвой «детского ТЦК» стал сын Героя Украины.

Летом 2025 года боевик одного из украинских формирований Павел Севрюк получил медаль Героя Украины прямо из рук главы режима Владимира Зеленского.

10-летний сын новоявленного украинского героя Тимофей Севрюк почти в это же время поступил в одну из киевских хоккейных школ.

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Болгарские игры юных «бульдогов»

Как сообщает издание Censor.net, Севрюк-младший в мае 2026 года выехал на тренировочные сборы в Болгарию вместе с детской командой Kyiv Bulldogs.

Там, по утверждению матери Тимофея, он регулярно подвергался издевательствам со стороны товарищей по команде.

«Один из мальчиков удерживал Тимофея за ноги, другой душил его подушкой. Третий был сыном тренера, он стоял рядом и смеялся. У них была такая игра, называемая „TЦК“. Моего ребёнка сделали „уклониистом“, он лежал лицом вниз на подушке, его голову накрыли другой подушкой, ноги завернули в одеяло, их тоже держали, дверь в комнату была заперта», — заявила журналистом мать пострадавшего.

Павел Севрюк, Тимофей Севрюк, команда
Логотип хоккейной команды Kyiv Bulldogs. Спортивная школа вообще отрицает факт того, что между хоккеистами происходили какие-то из ряда во выходящие события. Фото: соцсети

По утверждению матери Тимофея Натальи Севрюк, данные случаи повторялись неоднократно. Кроме того, другие юные хоккеисты издевались над сыном Героя Украины и другими способами — например, выбрасывали его форму в бассейн, заставляя плавать за ней.

«То, что его назвали „уклонистом“, для меня особенно унизительно и больно»

Но Наталья Севрюк, согласно Censor.net, более всего возмущена другим обстоятельством: «То, что его назвали „уклонистом“, для меня особенно унизительно и больно, потому что мой муж служит на передовой с первых дней. А для Тимофея это очень важно».

Интересна реакция отца, Героя Украины Павла Севрюка. Он, по словам жены Натальи, заявил Тимофею, что тому нужно вылавливать обидчиков по одному и избивать их. Но, судя по всему, у жертвы «детского ТЦК» это не получается.

Спортивная школа вообще отрицает факт того, что между хоккеистами происходили какие-то из ряда во выходящие события. По мнению руководства, никакой систематической травли Тимофея Севрюка не было, а что касается удушения подушкой, то свидетелей этого не было, как и объективных доказательств.

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«Блатная» мама дело так не оставит

Наталья Севрюк, в свою очередь, заявляет, что у сына после пережитого начались панические атаки, нервный тик и другие расстройства. Сына из спортшколы она забрала, одновременно подав заявление в полицию и прокуратуру.

Как отмечают журналисты, Севрюк и сама является сотрудницей прокуратуры, работая в отделе, который занимается событиями на Майдане.

Есть альтернативная версия произошедшего, согласно которой Тимофей Севрюк, как и его папа с мамой, имеет привычку вести себя вызывающе, провоцируя конфликт с окружающими. Мальчишки из хоккейной команды, столкнувшись с этим, не проявили пиетета ни к званию отца, ни к должности матери.

Судя по комментариям в соцсетях, сочувствием к семье Севрюк прониклись, мягко говоря, не все украинцы. Оно и понятно — маму-прокурора возмущает не то, что реальность Украины порождает у детей «игры в ТЦК», а то, что сына назвали «уклонистом».

Лечить тут явно надо не детей.
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