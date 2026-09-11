На Украине дети начали играть в «уклонистов и сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата — прим.ред.)». Местные СМИ сообщают, что одной из жертв этой жестокой игры стал 10-летний сын «героя Украины».

Душили подушкой

О случившемся прессе рассказала мать Тимофея Сервюка, чей отец сейчас воюет за киевский режим. По ее словам, ребенок, занимающийся в киевской спортшколе «Ринг», подвергся травле во время поездки в спортивный лагерь в Болгарии.

«Один из мальчиков держал Тимофея за ноги, другой душил его подушкой. Третьим был сын тренера, он стоял рядом и смеялся. У них была такая игра, под названием „ТЦК“. Моего ребенка сделали „уклонистом“: он лежал лицом в подушку, голову ему накрыли ещё одной подушкой, ноги замотали в одеяло и удерживали, а дверь в комнату заперли на замок. Его душили», — рассказала женщина.

Реки крови в Одессе. Боевик ВСУ расстрелял четверых, «сдавших» его ТЦК Подробнее

После возвращения домой у ребенка появились панические атаки, нервные тики и неконтролируемые звуки. При этом комиссия школы постановила, что буллинга не было, сославшись на отсутствие свидетелей. Мать обратилась в полицию и прокуратуру и забрала сына из заведения.

Будущего нет

Дети в своих играх воспроизводят окружающий их мир, что лишний раз доказывает что украинское общество тяжело болеет, считает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. А сама Украина фактически лишена будущего.

«Деградация общества и морали на Украине налицо. Причем властью это делается умышленно. Воспитание детей, если его можно так назвать, проходит в откровенно нацистском и сатанинском ключе, что поддерживает военная и политическая верхушка страны. Дети не видят вокруг себя ничего, кроме агрессии и отсутствия каких либо перспектив. Культ некрофилии там процветает со времен [экс-президента Украины Виктора] Ющенко. А сейчас это просто возведено в норму поведения, поэтому нет ничего удивительного, что дети так себя ведут», — отметил эксперт в разговоре с aif.ru.

Бьют военкомов. В Тернополе бунт, поднимется ли вся Украина? Подробнее

И когда эти дети вырастут, они возьмут все эти «ценности» во взрослую жизнь, лишая Украину будущего, добавляет политолог. «Очень страшно за этих детей. Что у них будет в голове, когда они вырастут? Какая вселенная будет в этих мозгах? Никаких понятий о чести и совести, памяти о предках, если им в ранг „героев“ возводят всю эту бандеровскую нечисть. Если взрослых еще можно как-то вернуть в сознание, потому что многие еще что-то помнят. А детям и вспоминать-то нечего. И вряд ли их родители будут их воспитывать на памяти о победе в Великой Отечественной войне, например. Они боятся, потому что, если ребенок о чем-то таком проговорится, к ним еще и спецслужбы придут», — говорит Дудчак.