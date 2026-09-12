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ВСУ в окружении, пропаганда Киева сдулась: главные новости СВО 12 сентября

Сергей Мирный / РИА Новости
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Ситуация в районе Зоревки в Запорожской области опровергла громкие заявления украинского командования о якобы успехах ВСУ — село было освобождено российскими подразделениями. Об этом в ходе беседы с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, пропагандистские реляции Киева не выдерживают проверки реальностью.

«Освобождение Зоревки прежде всего говорит о том, что украинская пропаганда и все ее победные реляции сдулись. Они активно развивали месседжи о том, что украинские боевики имеют здесь стратегическую инициативу, что они очень сильно продвинулись в данном районе и уже заявляли о том, что якобы освободили Терноватое. Но вот освобождение Зоревки говорит совершенно об обратном», — подчеркнул Марочко.

Сейчас в районе фиксируются активные боестолкновения. Как уточнил эксперт, российские военнослужащие не только удерживают позиции, успешно парируя контратаки противника у Зоревки, но и продолжают продвигаться вперёд на этом направлении.

Российские бойцы взяли в плен боевиков ВСУ в Харьковской области

Российские войска продолжают наращивать контроль в Харьковской области. В ходе операций по расширению внешнего кольца окружения они взяли в плен двух бойцов ВСУ. Об этом рассказал офицер пресс‑центра группировки Андрей Шершнев в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Шершнев уточнил, что подразделения также нанесли огневое поражение живой силе блокированных частей ВСУ в районе Ольховатки. По его словам, войска «Севера» последовательно сжимают район окружения противника и увеличивают зону контроля на внешнем периметре.

Также поражены цели в районах Малой Волчьей и Бузово, при этом все попытки ВСУ прорвать кольцо окружения были своевременно пресечены. Офицер сообщил, что за минувшие сутки потери украинской стороны в зоне окружения составили до 35 боевиков, а также три боевые бронированные машины, два квадроцикла и наземный роботизированный комплекс.

По всей Украине ночью гремели взрывы

В Одессе, Днепропетровске, Кривом Роге и подконтрольном ВСУ Запорожье в ночь на субботу, 12 сентября, прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

Как отмечается в публикациях, в Одессе и Днепропетровске взрывы в ночные часы звучали неоднократно.

Данные онлайн‑карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют, что на территории данных регионов, а также в Киеве объявлялась воздушная тревога.

Путин: ввод войск ЕС на Украину будет означать войну с Россией

Президент РФ Владимир Путин предупредил о серьёзных последствиях в случае размещения европейских войск на украинской территории.

В беседе с журналистами глава государства прямо обозначил риски подобных действий. По его словам, любые планы по вводу войск на Украину фактически будут равнозначны вступлению в военный конфликт с Россией.

«Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — подчеркнул российский лидер.

Во Львове сотрудник ТЦК избил женщину на улице

Во Львове возле одного из жилых домов произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и местной жительницей. По имеющимся данным, в ходе инцидента один из военкомов нанес женщине удары. Об этом также свидетельствуют кадры, обнародованные в сети.

В областном ТЦК заявили, что военнослужащие прибыли к дому из-за находившегося внутри мужчины, которого считают уклоняющимся от мобилизации. По версии ведомства, женщина якобы пыталась помешать сотрудникам выполнить свои действия.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, по факту инициирована проверка.

В зону СВО прибыл ковчег с мощами Дмитрия Донского

Военнослужащие группировки войск «Запад» встретили ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского, доставленный в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для военнослужащих провели молебны, после которых желающие смогли приложиться к святыне и иконам с изображением князя.

Ковчег с мощами также был доставлен на один из пунктов управления первой гвардейской танковой армии. После богослужения несколько бойцов обратились к священнослужителю с просьбой провести таинство крещения.
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