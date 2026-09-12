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Взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Запорожье

Bulkin Sergey / GLOBAL LOOK
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В ночь на 12 сентября взрывы были зафиксированы в Днепропетровске и Кривом Роге, а также в подконтрольном украинским властям Запорожье. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

По данным СМИ, перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о нескольких взрывах, при этом в Днепропетровске звуки взрывов, как отмечалось, повторялись.

Согласно информации с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога также действовала еще в одном восточном регионе страны. Подробности о возможных последствиях произошедшего на момент публикации не приводились.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили обрабатывавший разведданные дата-центр в районе Киева.
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