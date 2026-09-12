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В зону СВО прибыл ковчег с мощами Дмитрия Донского

Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле"
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Военнослужащие группировки войск «Запад» встретили ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского, доставленный в полевые храмы в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Для военнослужащих провели молебны, после которых желающие смогли приложиться к святыне и иконам с изображением князя.

Ковчег также доставили на один из пунктов управления первой гвардейской танковой армии. Там в преддверии Дня танкиста состоялся молебен, в котором приняли участие военнослужащие. После богослужения несколько бойцов обратились к священнослужителю с просьбой провести таинство крещения.

Один из военнослужащих, Алексей, рассказал, что давно задумывался о крещении, однако окончательно решился на этот шаг после начала участия в боевых действиях. После совершения таинства он отметил, что почувствовал душевное спокойствие и воспринял визит ковчега с мощами как важную духовную поддержку для бойцов.

Ранее сообщалось, что Владимиру Путину подарили икону, облетевшую линию боевого соприкосновения.
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