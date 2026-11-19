«Кто это? Это мой друг», — президент США Дональд Трамп в своем стиле начал двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она прошла перед трехсторонними переговорами России, США и Китая в Шэньчжэне.

Как прошла встреча Путина и Трампа

Перед началом двусторонних переговоров обычно предполагаются краткие выступления обоих лидеров. Но Трамп известен тем, что особого внимания на протоколы не обращает. Поэтому он сразу забрал все внимание на себя.

Российского лидера он поприветствовал громкой репликой еще на входе в зал, где проходила встреча.

«Это мой друг», — широко улыбнулся Трамп, пожимая руку Владимиру Путину. Затем, повернувшись к журналистам, он продолжил. Путин, Трамп и Си встретились. Подробности первого дня общения лидеров Подробнее

«Мы с нетерпением ждём нашей встречи. У нас уже много лет прекрасные отношения. Мы давно друг друга знаем. Думаю, эта встреча может принести много хорошего или хотя бы заложить для этого основу. Но я думаю, что результаты будут. Позже у нас состоится вторая встреча, как вы, наверное, знаете. А сейчас мы проведём эту, и всё пройдёт замечательно», — рассказывал он.

Российский лидер вежливо улыбался и не стремился прервать эту тираду. Заявлений для прессы он делать не стал.

Что обсуждали на встрече Путин и Трамп

Переговоры прошли в не совсем равном формате. Вместе с российским лидером в ней участвовали четыре человека: помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны было только двое: госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудили украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений. Очевидно, затрагивали идущие сейчас переговоры по Украине. Всего лидеры поговорили около часа. Затем российский лидер поехал в китайскую резиденцию, где должна была состояться трехсторонняя встреча. Затряслись поджилки. ЕС в страхе ждет итогов встречи Путина, Трампа и Си Подробнее

После встречи с Путиным Трамп отдельно встретился еще и с Си

Там тоже говорили об украинском урегулировании.

«Мы оба стремимся помочь в урегулировании войны между Россией и Украиной. Мы хотели бы увидеть, чтобы она закончилась», — заявил Трамп.

Си он тоже назвал своим другом. И сказал, что с нетерпением ждет трехсторонней встречи.

«Мы только что провели небольшую встречу с президентом Путиным, чтобы подготовить почву для дальнейшего разговора», — объявил он.