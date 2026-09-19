Европейский союз не располагает стратегией на случай военного конфликта с Россией. Такое утверждение озвучил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис во время трансляции на YouTube-канале профессора Гленна Дизена, представляющего Университет Юго-Восточной Норвегии.

«Европа отрезает себя от России. У нас нет плана, даже когда речь заходит о самой войне. Каков план, как победить? (...) Плана нет», — заявил аналитик.

Кроме того, в европейских столицах не понимают, каким образом изыскать финансовые ресурсы для продолжения помощи Украине. «Как они собираются помочь Украине? Они заняли 90 миллиардов. Это их предел», — подчеркнул Варуфакис. У Брюсселя отсутствует как план на случай войны, так и план по достижению мира, подытожил эксперт.

Ранее Гленн Дизен указывал, что Европе необходимо инициировать диалог с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Специалист заявил о такой необходимости после высказываний польского премьер-министра Дональда Туска, сообщившего, что украинская армия теряет ежемесячно порядка 27 тысяч военнослужащих.