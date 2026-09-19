Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
360

В Греции заявили, что у Евросоюза нет плана на случай конфликта с Россией

istockphoto.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Европейский союз не располагает стратегией на случай военного конфликта с Россией. Такое утверждение озвучил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис во время трансляции на YouTube-канале профессора Гленна Дизена, представляющего Университет Юго-Восточной Норвегии.

«Европа отрезает себя от России. У нас нет плана, даже когда речь заходит о самой войне. Каков план, как победить? (...) Плана нет», — заявил аналитик.

Кроме того, в европейских столицах не понимают, каким образом изыскать финансовые ресурсы для продолжения помощи Украине. «Как они собираются помочь Украине? Они заняли 90 миллиардов. Это их предел», — подчеркнул Варуфакис. У Брюсселя отсутствует как план на случай войны, так и план по достижению мира, подытожил эксперт.

Ранее Гленн Дизен указывал, что Европе необходимо инициировать диалог с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Специалист заявил о такой необходимости после высказываний польского премьер-министра Дональда Туска, сообщившего, что украинская армия теряет ежемесячно порядка 27 тысяч военнослужащих.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаГленн ДизенЕвросоюз
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть