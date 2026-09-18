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Профессор Дизен высказался о переговорах с РФ после данных о потерях в ВСУ

Wolfgang Wee Uncut / Commons.wikimedia.org
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высказался о переговорах с РФ после слов премьер-министра Польши Дональда Туска о потерях в ВСУ.

Как заявил Гленн Дизен, европейские лидеры отвергают дипломатические переговоры с РФ. Однако, по его словам, если бы речь шла о европейских солдатах, то лидеры Запада давно бы договорились «о прекращении расширения НАТО и о завершении этой опосредованной войны».

«Вместо этого западные лидеры едут в Киев и подталкивают [Владимира] Зеленского к призыву женщин», — добавил он в соцсети.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на линии боевого соприкосновения должны подтолкнуть Киев к переговорам. Более того, постпред РФ при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и теряют боеспособность.

Ранее Владимир Путин заявил в беседе с India Today, что либо военнослужащие РФ освободят контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно.
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