Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высказался о переговорах с РФ после слов премьер-министра Польши Дональда Туска о потерях в ВСУ.

Как заявил Гленн Дизен, европейские лидеры отвергают дипломатические переговоры с РФ. Однако, по его словам, если бы речь шла о европейских солдатах, то лидеры Запада давно бы договорились «о прекращении расширения НАТО и о завершении этой опосредованной войны».

«Вместо этого западные лидеры едут в Киев и подталкивают [Владимира] Зеленского к призыву женщин», — добавил он в соцсети.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на линии боевого соприкосновения должны подтолкнуть Киев к переговорам. Более того, постпред РФ при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и теряют боеспособность.

Ранее Владимир Путин заявил в беседе с India Today, что либо военнослужащие РФ освободят контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно.