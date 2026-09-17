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Дмитриев допустил скорую отставку канцлера ФРГ Мерца

Григорий Сысоев / РИА Новости
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может подать в отставку в ближайшее время.

«Учитывая новый рекордно низкий уровень одобрения в 10%, Мерц исполнит роль [бывшего премьер-министра Великобритании Кира] "Стармера“ (подаст в отставку) скоро», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц может лишиться должности до католического Рождества (25 декабря). Свое предположение она связала с результатами выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт.
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ПолитикаКирилл ДмитриевФридрих Мерц
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