Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может подать в отставку в ближайшее время.

«Учитывая новый рекордно низкий уровень одобрения в 10%, Мерц исполнит роль [бывшего премьер-министра Великобритании Кира] "Стармера“ (подаст в отставку) скоро», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц может лишиться должности до католического Рождества (25 декабря). Свое предположение она связала с результатами выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт.