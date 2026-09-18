Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
612

У Мерца паника: новые политики вытесняют премьера с поста

www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Сейчас называют сразу несколько возможных кандидатов на пост канцлера ФРГ после возможной отставки Фридриха Мерца, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Напомним, издание Politico ранее сообщило, что Мерц может подать в отставку уже на этих выходных. Поводом может стать проведение выборов в Мекленбурге - Передней Померании и Берлине, где оппозиционная антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» имеет шансы на громкую победу. 

АдГ лидирует в опросах перед выборами, за них готовы проголосовать 37% избирателей. По мнению ряда экспертов, в случае провала на выборах ХДС (Христианско-демократического союза) давление на Мерца усилится настолько, что он будет вынужден уйти в отставку.

По словам Соколова, на данный момент трудно точно назвать преемника Мерца. 

«Чаще всего называют Хендрика Вюста, это глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Довольно авторитетный политик, представитель ХДС. Однако на данный момент говорить предметно о фигуре преемника Мерца еще рано. Пока досрочная отставка Мерца не предрешена, хотя вероятность этого варианта пока сохраняется. Многое должны показать результаты выборов», - пояснил эксперт.

Соколов подчеркнул, что однозначно не стоит ждать возвращения на этот пост Ангелы Меркель. 

«Меркель, конечно же, не вернется. Она и так провела насыщенную политическую карьеру. Она решительно отвергла и предложение быть федеральным президентом Германии, дав понять, что не намерена возвращаться в большую политику», - добавил специалист.

Кроме того, среди возможных преемников Мерца фигурируют: Маркус Зедер (лидер ХСС), Борис Райн (премьер Гессена) и Александр Добриндт (министр внутренних дел).

Ранее Дмитриев допустил скорую отставку канцлера ФРГ Мерца.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаэксклюзивМерцэксклюзивные новостиотставка Мерца
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть