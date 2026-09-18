У Мерца паника: новые политики вытесняют премьера с поста

Сейчас называют сразу несколько возможных кандидатов на пост канцлера ФРГ после возможной отставки Фридриха Мерца, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Напомним, издание Politico ранее сообщило, что Мерц может подать в отставку уже на этих выходных. Поводом может стать проведение выборов в Мекленбурге - Передней Померании и Берлине, где оппозиционная антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» имеет шансы на громкую победу.

АдГ лидирует в опросах перед выборами, за них готовы проголосовать 37% избирателей. По мнению ряда экспертов, в случае провала на выборах ХДС (Христианско-демократического союза) давление на Мерца усилится настолько, что он будет вынужден уйти в отставку.

По словам Соколова, на данный момент трудно точно назвать преемника Мерца.

«Чаще всего называют Хендрика Вюста, это глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Довольно авторитетный политик, представитель ХДС. Однако на данный момент говорить предметно о фигуре преемника Мерца еще рано. Пока досрочная отставка Мерца не предрешена, хотя вероятность этого варианта пока сохраняется. Многое должны показать результаты выборов», - пояснил эксперт.

Соколов подчеркнул, что однозначно не стоит ждать возвращения на этот пост Ангелы Меркель.

«Меркель, конечно же, не вернется. Она и так провела насыщенную политическую карьеру. Она решительно отвергла и предложение быть федеральным президентом Германии, дав понять, что не намерена возвращаться в большую политику», - добавил специалист.

Кроме того, среди возможных преемников Мерца фигурируют: Маркус Зедер (лидер ХСС), Борис Райн (премьер Гессена) и Александр Добриндт (министр внутренних дел).

Ранее Дмитриев допустил скорую отставку канцлера ФРГ Мерца.