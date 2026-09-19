Удар по Зеленскому: в ФРГ Киеву приготовили убойный сюрприз

Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост уже в ближайшее время. Издание Politico сообщило, что он может подать в отставку уже на этих выходных. Поводом могут стать результаты выборов в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, где оппозиционная антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» имеет шансы на громкую победу.

По мнению ряда экспертов, в случае провала ХДС на выборах давление на Мерца усилится настолько, что он будет вынужден уйти в отставку.

Кто его заменит и как это скажется на помощи киевскому режиму - в эксклюзивном материале aif.ru.

Кто может заменить Мерца?

Эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов в эксклюзивном комментарии рассказал, кто может стать преемником Мерца. По его словам, на данный момент трудно точно назвать кандидата, но некоторые имена уже фигурируют в обсуждениях.

«Чаще всего называют Хендрика Вюста, это глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Довольно авторитетный политик, представитель ХДС. Однако на данный момент говорить предметно о фигуре преемника Мерца еще рано. Пока досрочная отставка Мерца не предрешена, хотя вероятность этого варианта пока сохраняется. Многое должны показать результаты выборов», — пояснил эксперт.

Соколов подчеркнул, что однозначно не стоит ждать возвращения на этот пост Ангелы Меркель.

«Меркель, конечно же, не вернется. Она и так провела насыщенную политическую карьеру. Она решительно отвергла и предложение быть федеральным президентом Германии, дав понять, что не намерена возвращаться в большую политику», — добавил специалист.

Ангела Меркель Фото: www.globallookpress.com

Среди других возможных преемников Мерца фигурируют Маркус Зедер (лидер ХСС), Борис Райн (премьер Гессена) и Александр Добриндт (министр внутренних дел). Однако четкого и единого кандидата на данный момент нет.

Почему Мерц может уйти: рейтинги и внутрипартийное давление

Разговоры об отставке Мерца возникли не на пустом месте. В сентябре 2026 года сразу несколько факторов сошлись в одной точке. Ключевым триггером стали региональные выборы 20 сентября в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине. Правящий блок ХДС/ХСС рискует показать слабый результат, а оппозиционная АдГ демонстрирует рост поддержки.

В случае серьезного провала давление на канцлера внутри партии может резко усилиться. Кроме того, стремительно падают рейтинги Мерца. Опросы показывают снижение личной поддержки канцлера до 14%. Рейтинг альянса ХДС/ХСС тоже опустился до минимума — 18%, тогда как у АдГ фиксировали около 29%.

В частных беседах члены ХДС обсуждали вариант так называемого Kanzlertausch — смены канцлера, чтобы остановить падение поддержки правительства.

Опрос компании YouGov, опубликованный 17 сентября, показал: почти половина жителей Германии считает, что Мерц покинет пост до конца 2026 года. Это свидетельствует о глубоком кризисе доверия к канцлеру и его политике.

Что будет с помощью Украине?

Один из главных вопросов, который волнует многих: как смена канцлера в Германии повлияет на поддержку Украины? По мнению Соколова, кардинальных изменений ждать не стоит.

«Даже если отдельные положения помощи Украине со стороны Германии могут быть пересмотрены, то вряд ли это будет носить фундаментальный характер. В том числе, если преемником Мерца будет представитель ХДС Хендрик Вюст, которого чаще всего называют в этом ключе. Пока в немецком политическом мейнстриме сохраняется убежденность в том, что необходимо нанести России стратегическое поражение в ходе украинского конфликта. Для этого необходимо поддерживать Украину и ее Вооруженные силы всеми возможными средствами», — пояснил эксперт.

Фото: www.globallookpress.com/ Dinendra Haria / Keystone Press Agency

Таким образом, даже если Мерц уйдет, Германия продолжит оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Это связано с тем, что в немецком политическом истеблишменте сохраняется консенсус относительно необходимости поддержки Украины. Смена канцлера не изменит эту парадигму.