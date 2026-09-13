Трамп рассмотрит вопрос о публикации материалов по терактам 11 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о раскрытии дополнительных материалов, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Глава Белого дома сообщил, что намерен вернуться к этому вопросу позднее.

Ранее Центральное разведывательное управление США рассекретило 71 президентскую разведывательную сводку, подготовленную в период с 1998 по 2001 год. В документах содержались предупреждения об угрозе со стороны «Аль-Каиды»* и возможных планах организации по проведению атак на территории США.

Рассекреченные материалы охватывают период за несколько лет до событий 11 сентября и содержат информацию об оценках американских спецслужб того времени. Решение о возможной публикации дополнительных документов может расширить доступ общественности к сведениям, связанным с подготовкой и предотвращением терактов.

Ранее бывший президент США Джордж Буш — младший представил серию картин, посвященных 25-й годовщине террористических атак 11 сентября 2001 года.

*Организация признана террористической и запрещена в России.