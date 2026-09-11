11 сентября 2001 года россияне, включившие телевизор, поначалу не могли понять, что за боевик идет в эфире — понять, что горящее здание Пентагона является не плодом фантазии деятелей Голливуда, было сложно.

Общее зло

На спутниковом снимке виден столб дыма, поднимающийся над зданием Всемирного торгового центра после того, как два самолета врезались в башни. Фото: Reuters

Террористические акты, совершенные в США двадцать пять лет тому назад, не имели аналогов в истории по своим масштабам. Почти 3000 погибших, общемировой шок — казалось, что это действительно поворотный момент истории.

Российское руководство, первым и без каких-либо условий предложившее Соединенным Штатам любую помощь в борьбе с террористами, исходило из того, что речь идет о борьбе со всепланетным злом.

Общее число погибших во время теракта 11 сентября — 2977 человек (не считая 19 террористов). Фото: Reuters/ David 'Dee' Delgado

Хотя до этого Вашингтон, как бы помягче сказать, не слишком активно реагировал на захваты больниц в России, взрывы домов и прочие масштабные теракты. В риторике американских политиков те, кто их совершал, оставались «повстанцами».

Но зло, шагнувшее на американскую землю, должно было поменять подходы. Тем более что происхождение его имело к США самое прямое отношение.

«Америка атакована»: 11 сентября как крупнейшая трагедия в истории США | Фотогалерея В США 11 сентября 2001 года произошли ужасные трагедии: захват четырёх самолётов и последующие теракты во Всемирном Торговом Центре, Пентагоне и падение захваченного самолёта в Пенсильвании. © Wikipedia Теракты, унёсшие жизни почти трёх тысяч человек, в числе которых не только граждане США, но ещё 91 государства, кошмарное событие, потрясшее весь мир, после которого можно говорить о начале новой эры борьбы с терроризмом. © Wikipedia Четыре пассажирских «Боинга», American Airlines рейс 11 (Boeing 767), United Airlines рейс 175, (также Boeing 767), United Airlines рейс 93 (Boeing 757), American Airlines рейс 77 (Boeing 757), которые изначально следовали в Калифорнию, в течение часа были захвачены 19 арабскими террористами-смертниками, которые взяли на себя управление самолетами и изменили курс на Нью-Йорк и Вашингтон. © Wikipedia Два «Боинга» были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ). После столкновения с небоскрёбами начался пожар, вызвавший полное разрушение башен-близнецов. Третий «Боинг» врезался в Пентагон, вследствие чего произошёл обвал здания. © Wikipedia Если говорить о четвёртом самолёте, то его пассажиры начали бороться с угонщиками, из-за чего произошло падение самолета в штате Пенсильвания, вблизи города Шанксвилль. © Wikipedia Хронология событий в тот сентябрьский день такова: в 7 часов утра (местное время) самолет авиакомпании American Airlines, рейс 11, отправляется из Бостона в Лос-Анджелес, через пять минут самолет авиакомпании United Airlines, рейс 93, отправляется из Ньюарка (пригород Нью-Йорка) в Сан-Франциско. Ещё через 10 минут самолет авиакомпании American Airlines, рейс 77, отправляется из Вашингтона в Лос-Анджелес. Спустя 5 минут самолет авиакомпании United Airlines, рейс 175, вылетает из Бостона в Лос-Анджелес 10. Во время полётов происходят захваты террористами управления самолётов. © Wikipedia Джордж Буш-младший по-прежнему находится в начальной школе им. Эммы Букер. Через две минуты после второго столкновения начальник штаба Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту о произошедшем: «Второй самолёт врезался во вторую башню. Америка атакована». © Wikipedia В 8 часов 46 минут самолёт рейса 11 врезается в северную башню Всемирного торгового центра, в 9 часов 3 минуты самолёт рейса 175 врезается в южную башню ВТЦ. Люди, находящиеся на верхних этажах небоскрёба попадают в ловушку, около полутора сотен человек в отчаянии спрыгивают вниз из окон. © Wikipedia В 9 часов 55 минут самолет, следовавший рейсом 77, врезается в здание Пентагона. Происходит обрушение пяти этажей. В 10 часов 25 минут рухнул самолёт рейса 93, все люди на борту погибли. © Wikipedia Через 20 минут закрываются все аэропорты в окрестностях Нью-Йорка, рейсы отменены, ещё через 20 минут запрещаются все полеты в США. © Wikipedia Возвращаясь на пятнадцать минут назад: в 10 часов 5 минут рушится южная башня, в 10 часов 27 минут обрушивается и северная башня. © Wikipedia Атака на США, спланированная лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном - такая версия событий окончательно оформилась в течение нескольких дней после катастрофы и стала официальной. © Wikipedia Теракты 11 сентября стали поводом для объявления администрацией Буша «Войны против терроризма». Целями этой кампании были объявлены поимка Бен Ладена и других лидеров «Аль-Каиды». © Wikipedia В результате атак 11 сентября погибли 2977 человек (не включая 19 террористов), среди которых 246 пассажиров и членов экипажей захваченных самолётов, а также 125 человек в здании Пентагона. 24 человека остаются в списках пропавших без вести. © Wikipedia В данный момент на месте разрушенных башен находится Национальный мемориал и музей 11 сентября. © Wikipedia «Америка атакована»: 11 сентября как крупнейшая трагедия в истории США | Фотогалерея В США 11 сентября 2001 года произошли ужасные трагедии: захват четырёх самолётов и последующие теракты во Всемирном Торговом Центре, Пентагоне и падение захваченного самолёта в Пенсильвании. © Wikipedia Теракты, унёсшие жизни почти трёх тысяч человек, в числе которых не только граждане США, но ещё 91 государства, кошмарное событие, потрясшее весь мир, после которого можно говорить о начале новой эры борьбы с терроризмом. © Wikipedia Четыре пассажирских «Боинга», American Airlines рейс 11 (Boeing 767), United Airlines рейс 175, (также Boeing 767), United Airlines рейс 93 (Boeing 757), American Airlines рейс 77 (Boeing 757), которые изначально следовали в Калифорнию, в течение часа были захвачены 19 арабскими террористами-смертниками, которые взяли на себя управление самолетами и изменили курс на Нью-Йорк и Вашингтон. © Wikipedia Два «Боинга» были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ). После столкновения с небоскрёбами начался пожар, вызвавший полное разрушение башен-близнецов. Третий «Боинг» врезался в Пентагон, вследствие чего произошёл обвал здания. © Wikipedia Если говорить о четвёртом самолёте, то его пассажиры начали бороться с угонщиками, из-за чего произошло падение самолета в штате Пенсильвания, вблизи города Шанксвилль. © Wikipedia Хронология событий в тот сентябрьский день такова: в 7 часов утра (местное время) самолет авиакомпании American Airlines, рейс 11, отправляется из Бостона в Лос-Анджелес, через пять минут самолет авиакомпании United Airlines, рейс 93, отправляется из Ньюарка (пригород Нью-Йорка) в Сан-Франциско. Ещё через 10 минут самолет авиакомпании American Airlines, рейс 77, отправляется из Вашингтона в Лос-Анджелес. Спустя 5 минут самолет авиакомпании United Airlines, рейс 175, вылетает из Бостона в Лос-Анджелес 10. Во время полётов происходят захваты террористами управления самолётов. © Wikipedia Джордж Буш-младший по-прежнему находится в начальной школе им. Эммы Букер. Через две минуты после второго столкновения начальник штаба Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту о произошедшем: «Второй самолёт врезался во вторую башню. Америка атакована». © Wikipedia В 8 часов 46 минут самолёт рейса 11 врезается в северную башню Всемирного торгового центра, в 9 часов 3 минуты самолёт рейса 175 врезается в южную башню ВТЦ. Люди, находящиеся на верхних этажах небоскрёба попадают в ловушку, около полутора сотен человек в отчаянии спрыгивают вниз из окон. © Wikipedia В 9 часов 55 минут самолет, следовавший рейсом 77, врезается в здание Пентагона. Происходит обрушение пяти этажей. В 10 часов 25 минут рухнул самолёт рейса 93, все люди на борту погибли. © Wikipedia Через 20 минут закрываются все аэропорты в окрестностях Нью-Йорка, рейсы отменены, ещё через 20 минут запрещаются все полеты в США. © Wikipedia Возвращаясь на пятнадцать минут назад: в 10 часов 5 минут рушится южная башня, в 10 часов 27 минут обрушивается и северная башня. © Wikipedia Атака на США, спланированная лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном - такая версия событий окончательно оформилась в течение нескольких дней после катастрофы и стала официальной. © Wikipedia Теракты 11 сентября стали поводом для объявления администрацией Буша «Войны против терроризма». Целями этой кампании были объявлены поимка Бен Ладена и других лидеров «Аль-Каиды». © Wikipedia В результате атак 11 сентября погибли 2977 человек (не включая 19 террористов), среди которых 246 пассажиров и членов экипажей захваченных самолётов, а также 125 человек в здании Пентагона. 24 человека остаются в списках пропавших без вести. © Wikipedia В данный момент на месте разрушенных башен находится Национальный мемориал и музей 11 сентября. © Wikipedia

Кто породил бен Ладена?

В 1980-х годах, во время конфликта в Афганистане, Вашингтон, стремясь нанести максимальный урон Советскому Союзу, делало ставки на религиозных фанатиков. Их группировки пользовались не только благосклонностью, но и поддержкой спецслужб США. Эта практика в конечном счете и породила Усаму бен Ладена и террористическую сеть «Аль-Каида»* (запрещена на территории РФ — прим. АиФ.ru).

В ночь на 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был выслежен и убит бойцами спецназа ВМС США в особняке на окраине пакистанского города Абботабад. Фото: www.globallookpress.com

Трагедия 11 сентября 2001 года наглядно демонстрировала, что не бывает в природе контролируемого и управляемого зла. И те, кто играет в такие игры, сами могут оказаться под прицелом.

Спустя четверть века после терактов 11 сентября можно констатировать, те изменения, о которых тогда говорили, так и остались иллюзией. Фото: Reuters/ David 'Dee' Delgado

Первые месяцы после терактов в США порождали надежду, что возникнет некий мировой фронт антитеррора. Но очень скоро стало ясно, что выводы, сделанные американцами, оказались весьма специфическими. Тайные тюрьмы, в которых пытали, в том числе и совершенно случайных лиц, Гуантанамо, где, кажется, вообще не действуют никакие законы...

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Круговорот лжи

Вторжение в Афганистан казалось логичным, ведь бен Ладена укрывали талибы. Но в начале 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл в Совете Безопасности ООН размахивал пробиркой с белым порошком, доказывая, что иракский лидер Саддам Хусейн производит оружие массового поражения и его террористические намерения идут даже дальше планов бен Ладена.

Колин Лютер Пауэлл — американский политический деятель, генерал армии США, государственный секретарь в период первого срока президентства Джорджа Уокера Буша (2001–2005). Фото: www.globallookpress.com

Последовавшее за этим американское вторжение в Ирак превратилось в многолетнюю войну. Хусейн был пойман, осужден и повешен, но никакого оружия массового поражения в Ираке не оказалось.

По сути дела, Вашингтон использовал свой статус страны, жестоко пострадавшей от терроризма, для оправдания действий, которые к борьбе с терроризмом вообще никакого отношения не имели.

Более того, без вторжения в Ирак не возникло бы условий для возникновения новой террористической группировки ИГИЛ* (запрещена на территории РФ — прим. АиФ.ru), для борьбы с которой потребовалась новая масштабная военная операция.

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Всё по-прежнему

Но, главное, сам принцип сотрудничества американских спецслужб с террористическими группировками пересмотрен. Затеяв так называемую арабскую весну, Cоединенные Штаты для свержения неугодных им режимов готовы были поддерживать даже тех, кто резал головы «неверным» и казнил даже женщин и детей.

Да и в украинском конфликте, отлично представляя себе, чем именно является запрещенная в РФ группировка «Азов»**, американская сторона не побрезговала сотрудничеством с откровенными нацистами и военными преступниками, полагая, что это позволит добиться нанесения стратегического поражения России.

Сами террористы позднее заявляли, что теракты были местью за агрессивную внешнюю политику США. Фото: Reuters/ David 'Dee' Delgado

Спустя четверть века после терактов 11 сентября можно констатировать, те изменения, о которых тогда говорили, так и остались иллюзией. Западные политики и сегодня склонны делить терроризм на «хороший» и «плохой», исходя из собственных интересов.

А апеллирование к памяти жертв — это не более чем прием в дискуссии.

Матрёшки Саддам Хусейн, Джордж Буш, Усама Бен Ладен. Буша в политическом контексте тех лет его нередко связывали с решениями, приведшими к военным конфликтам. Фото: www.globallookpress.com/ Danita Delimont

* Запрещенная в России террористическая организация.

**Организация признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ