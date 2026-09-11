Америке лгали 25 лет? Опубликованы новые данные по терактам 11 сентября

К 25-й годовщине терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, в США обнародовали новые архивы, которые пролили свет на еще не известные общественности последствия трагедии. Спустя долгие годы наконец стало известно, что власти Нью-Йорка скрывали правду об экологической опасности после падения «башен-близнецов», а также о предполагаемой связи с террористами саудовских официальных лиц. О последствиях терактов и о том, кому было выгодно, чтобы Америка еще долгое время после нападений продолжала содрогаться от ужаса — в материале aif.ru.

Роковое 11 сентября

Утром 11 сентября 2001 года 19 угонщиков, связанных с исламистской террористической сетью «Аль-Каида»*, захватили четыре пассажирских авиалайнера у крупнейших американских авиакомпании American Airlines и United Airlines и направили их на главные объекты США. В тот день все четыре воздушных судна выполняли плановые внутренние рейсы из аэропортов восточного побережья США в Калифорнию. Последние рейсы самолетов № 11, 77, 175 и 93 стали роковыми для 2977 человек, погибших во время катастрофы.

В результате два самолёта протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий ударил в Пентагон, а четвёртый — рейс United 93 — разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались отбить управление у смертников. Этот террористический акт стал крупнейшим в истории США и одним из самых смертоносных в мировой истории.

Обнародование материалов по делу 11 сентября шло десятилетиями и никогда не было добровольным — каждый новый документ открывали под давлением и после долгих непрерывных тяжб пострадавших с властями. Первым обнародовали доклад национальной комиссии 2004 года и отчёты о работе спецслужб, затем в 2016 году были рассекречены те самые 28 страниц доклада комиссии Конгресса, а в 2022-м — стенограммы бесед с Бушем и Чейни. Очередная волна пришлась на 2025–2026 годы: забытые коробки с экологическими архивами Нью-Йорка и судебные материалы о саудовском следе в этом году наконец открыли миру, спустя целых 25 лет. При этом часть документов, включая меморандумы высокопоставленных чиновников и президентские брифинги, до сих пор остаётся в тайне.

«Люди заболели, потому что им лгали»

В тот злополучный день, когда башни рухнули за считанные секунды, в воздух поднялось облако мельчайшей пыли — асбест, кремнезём и ещё около 150 химических соединений, в том числе канцерогены. Сегодня эту смесь называют «пылью 11 сентября»: она проникала в квартиры и офисы Нижнего Манхэттена, забивалась в подоконники и кондиционеры, оседала на одежде и на домашних животных. Асбест находили спустя десять месяцев после теракта, а в ноябре 2001 года возле разрушенных башен ученые зафиксировали всплески концентрации бензола. Тяжелее всех пришлось спасателям: они месяцами разбирали завалы, извлекали тела и расчищали обломки, каждый раз поднимая в воздух новые порции токсинов и вдыхая их.

По данным Всемирного торгового реестра здоровья, впоследствии у пострадавших диагностировали целый букет хронических заболеваний: астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких, фиброз лёгких, саркоидоз. Почти все, кто работал непосредственно на завалах, заболели астмой, а у детей, оказавшихся в зоне бедствия, риск астмы оказался вдвое выше, чем в среднем по штату Нью-Йорк.

Задокументировали и более 57 тысяч случаев рака, включая его редкие формы. У спасателей, получивших самые высокие дозы пыли, риск рака лёгких оказался почти в 2,9 раза выше, чем у тех, кто почти не подвергался воздействию или пользовался средствами защиты. Росла заболеваемость раком щитовидной железы, предстательной железы, кожи, мочевого пузыря и молочной железы. И всё это время все вокруг, включая американских властей, делали вид, что ничего не происходит.

Лишь в сентябре 2026 года власти Нью-Йорка обнаружили более 170 тысяч страниц документов о качестве воздуха после обрушения башен Всемирного торгового центра. Архив из 68 коробок нашли в городском офисе только в 2025 году — огласке он обязан судебному иску американской правозащитной организации 9/11 Health Watch. Тогда документы подтвердили опасения: высокопоставленные городские чиновники прекрасно знали, что воздух в районе теракта загрязнён и опасен для здоровья, но продолжали уверять общественность, что ситуация находится под контролем. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на пресс-конференции сказал прямо: «Люди заболели, потому что лидеры, которым они доверяли, лгали, говоря, что дышать токсичным воздухом безопасно».

По данным американских медиков, смертей от болезней от пыли и дыма, охвативших город 11 сентября, уже больше, чем погибших непосредственно в день теракта. Последствия тех событий коснулись ещё около 3000 человек. А исследование Колумбийского университета, опубликованное в июле 2026 года, показало, что уровень респираторных заболеваний у жителей Нижнего Манхэттена до сих пор на 30 % выше среднего по городу.

«Америка атакована»: 11 сентября как крупнейшая трагедия в истории США | Фотогалерея В США 11 сентября 2001 года произошли ужасные трагедии: захват четырёх самолётов и последующие теракты во Всемирном Торговом Центре, Пентагоне и падение захваченного самолёта в Пенсильвании. © Wikipedia Теракты, унёсшие жизни почти трёх тысяч человек, в числе которых не только граждане США, но ещё 91 государства, кошмарное событие, потрясшее весь мир, после которого можно говорить о начале новой эры борьбы с терроризмом. © Wikipedia Четыре пассажирских «Боинга», American Airlines рейс 11 (Boeing 767), United Airlines рейс 175, (также Boeing 767), United Airlines рейс 93 (Boeing 757), American Airlines рейс 77 (Boeing 757), которые изначально следовали в Калифорнию, в течение часа были захвачены 19 арабскими террористами-смертниками, которые взяли на себя управление самолетами и изменили курс на Нью-Йорк и Вашингтон. © Wikipedia Два «Боинга» были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ). После столкновения с небоскрёбами начался пожар, вызвавший полное разрушение башен-близнецов. Третий «Боинг» врезался в Пентагон, вследствие чего произошёл обвал здания. © Wikipedia Если говорить о четвёртом самолёте, то его пассажиры начали бороться с угонщиками, из-за чего произошло падение самолета в штате Пенсильвания, вблизи города Шанксвилль. © Wikipedia Хронология событий в тот сентябрьский день такова: в 7 часов утра (местное время) самолет авиакомпании American Airlines, рейс 11, отправляется из Бостона в Лос-Анджелес, через пять минут самолет авиакомпании United Airlines, рейс 93, отправляется из Ньюарка (пригород Нью-Йорка) в Сан-Франциско. Ещё через 10 минут самолет авиакомпании American Airlines, рейс 77, отправляется из Вашингтона в Лос-Анджелес. Спустя 5 минут самолет авиакомпании United Airlines, рейс 175, вылетает из Бостона в Лос-Анджелес 10. Во время полётов происходят захваты террористами управления самолётов. © Wikipedia Джордж Буш-младший по-прежнему находится в начальной школе им. Эммы Букер. Через две минуты после второго столкновения начальник штаба Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту о произошедшем: «Второй самолёт врезался во вторую башню. Америка атакована». © Wikipedia В 8 часов 46 минут самолёт рейса 11 врезается в северную башню Всемирного торгового центра, в 9 часов 3 минуты самолёт рейса 175 врезается в южную башню ВТЦ. Люди, находящиеся на верхних этажах небоскрёба попадают в ловушку, около полутора сотен человек в отчаянии спрыгивают вниз из окон. © Wikipedia В 9 часов 55 минут самолет, следовавший рейсом 77, врезается в здание Пентагона. Происходит обрушение пяти этажей. В 10 часов 25 минут рухнул самолёт рейса 93, все люди на борту погибли. © Wikipedia Через 20 минут закрываются все аэропорты в окрестностях Нью-Йорка, рейсы отменены, ещё через 20 минут запрещаются все полеты в США. © Wikipedia Возвращаясь на пятнадцать минут назад: в 10 часов 5 минут рушится южная башня, в 10 часов 27 минут обрушивается и северная башня. © Wikipedia Атака на США, спланированная лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном - такая версия событий окончательно оформилась в течение нескольких дней после катастрофы и стала официальной. © Wikipedia Теракты 11 сентября стали поводом для объявления администрацией Буша «Войны против терроризма». Целями этой кампании были объявлены поимка Бен Ладена и других лидеров «Аль-Каиды». © Wikipedia В результате атак 11 сентября погибли 2977 человек (не включая 19 террористов), среди которых 246 пассажиров и членов экипажей захваченных самолётов, а также 125 человек в здании Пентагона. 24 человека остаются в списках пропавших без вести. © Wikipedia В данный момент на месте разрушенных башен находится Национальный мемориал и музей 11 сентября. © Wikipedia «Америка атакована»: 11 сентября как крупнейшая трагедия в истории США | Фотогалерея В США 11 сентября 2001 года произошли ужасные трагедии: захват четырёх самолётов и последующие теракты во Всемирном Торговом Центре, Пентагоне и падение захваченного самолёта в Пенсильвании. © Wikipedia Теракты, унёсшие жизни почти трёх тысяч человек, в числе которых не только граждане США, но ещё 91 государства, кошмарное событие, потрясшее весь мир, после которого можно говорить о начале новой эры борьбы с терроризмом. © Wikipedia Четыре пассажирских «Боинга», American Airlines рейс 11 (Boeing 767), United Airlines рейс 175, (также Boeing 767), United Airlines рейс 93 (Boeing 757), American Airlines рейс 77 (Boeing 757), которые изначально следовали в Калифорнию, в течение часа были захвачены 19 арабскими террористами-смертниками, которые взяли на себя управление самолетами и изменили курс на Нью-Йорк и Вашингтон. © Wikipedia Два «Боинга» были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ). После столкновения с небоскрёбами начался пожар, вызвавший полное разрушение башен-близнецов. Третий «Боинг» врезался в Пентагон, вследствие чего произошёл обвал здания. © Wikipedia Если говорить о четвёртом самолёте, то его пассажиры начали бороться с угонщиками, из-за чего произошло падение самолета в штате Пенсильвания, вблизи города Шанксвилль. © Wikipedia Хронология событий в тот сентябрьский день такова: в 7 часов утра (местное время) самолет авиакомпании American Airlines, рейс 11, отправляется из Бостона в Лос-Анджелес, через пять минут самолет авиакомпании United Airlines, рейс 93, отправляется из Ньюарка (пригород Нью-Йорка) в Сан-Франциско. Ещё через 10 минут самолет авиакомпании American Airlines, рейс 77, отправляется из Вашингтона в Лос-Анджелес. Спустя 5 минут самолет авиакомпании United Airlines, рейс 175, вылетает из Бостона в Лос-Анджелес 10. Во время полётов происходят захваты террористами управления самолётов. © Wikipedia Джордж Буш-младший по-прежнему находится в начальной школе им. Эммы Букер. Через две минуты после второго столкновения начальник штаба Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту о произошедшем: «Второй самолёт врезался во вторую башню. Америка атакована». © Wikipedia В 8 часов 46 минут самолёт рейса 11 врезается в северную башню Всемирного торгового центра, в 9 часов 3 минуты самолёт рейса 175 врезается в южную башню ВТЦ. Люди, находящиеся на верхних этажах небоскрёба попадают в ловушку, около полутора сотен человек в отчаянии спрыгивают вниз из окон. © Wikipedia В 9 часов 55 минут самолет, следовавший рейсом 77, врезается в здание Пентагона. Происходит обрушение пяти этажей. В 10 часов 25 минут рухнул самолёт рейса 93, все люди на борту погибли. © Wikipedia Через 20 минут закрываются все аэропорты в окрестностях Нью-Йорка, рейсы отменены, ещё через 20 минут запрещаются все полеты в США. © Wikipedia Возвращаясь на пятнадцать минут назад: в 10 часов 5 минут рушится южная башня, в 10 часов 27 минут обрушивается и северная башня. © Wikipedia Атака на США, спланированная лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном - такая версия событий окончательно оформилась в течение нескольких дней после катастрофы и стала официальной. © Wikipedia Теракты 11 сентября стали поводом для объявления администрацией Буша «Войны против терроризма». Целями этой кампании были объявлены поимка Бен Ладена и других лидеров «Аль-Каиды». © Wikipedia В результате атак 11 сентября погибли 2977 человек (не включая 19 террористов), среди которых 246 пассажиров и членов экипажей захваченных самолётов, а также 125 человек в здании Пентагона. 24 человека остаются в списках пропавших без вести. © Wikipedia В данный момент на месте разрушенных башен находится Национальный мемориал и музей 11 сентября. © Wikipedia

Саудовский след

Параллельно с экологическим архивом всплыли и материалы, которые семьи погибших называют неопровержимыми доказательствами причастности Саудовской Аравии к терактам. На их основе уже десять лет идёт судебный процесс против королевства.

Главный фигурант дела— Омар аль-Байуми, гражданин Саудовской Аравии, который жил в США под видом студента. По версии истцов, именно он подставил плечо двум угонщикам, когда те в начале 2000 года приехали в Калифорнию: помог снять квартиру в своём же комплексе и дал им наличные на первоначальный взнос, чтобы те могли открыть банковский счёт. Сумму он подобрал ровно такую, чтобы не сработала система банковского оповещения о подозрительных операциях.

Среди новых улик были видеозаписи, которых до этого никто никогда не видел. На одной из них, снятой в 1997-м или, по другой версии, в начале 1998 года, аль-Байуми играет в пейнтбол под Сан-Диего вместе с будущим главарем «Аль-Каиды» Анваром аль-Авлаки. Участники разыгрывали городские бои и палили по мишеням, причём некоторые были в военной форме. Позже ФБР выяснило, что часть этих людей, по имеющимся данным, проходила таким образом подготовку, чтобы затем отправиться воевать на стороне «Аль-Каиды» и других экстремистских группировок. На другой записи аль-Байуми встречался с чиновниками и проповедниками саудовского Министерства исламских дел, в том числе с двумя сотрудниками ведомства в парке SeaWorld. Была в суде и запись 1999 года, где аль-Байуми, как уверяют истцы, приценивается к Капитолию, как к мишени. На видео он описывает, как устроена охрана внутри и снаружи, замечает, что здание стоит рядом с аэропортом Рейгана, и между строк обмолвливается о некоем плане.

Кроме того, в записной книжке аль-Байуми нашли от руки набросанный самолётик с расчётами высоты и расстояния до цели на земле. Федеральный судья позже заключил, эта страница является подтверждением того, что аль-Байуми знал, что случится 11 сентября. И всё же 28 сентября 2001 года он вышел на свободу: американские власти сочли, что доказательств для того, чтобы посадить фигуранта дела в тюрьму, не хватает, а следы ФБР по тому самому рисунку самолёта удивительным образом затерялись. Обвинений против него так и не выдвинули, и сегодня Саудовская Аравия отрицает любую причастность к терактам.

Известные люди, которые чудом не погибли в терактах 11 сентября в США Актер Марк Уолберг родился и вырос недалеко от Бостона, в штате Массачусетс. Он играл в таких фильмах как «Идеальный шторм» и «Ночи в стиле буги». 11 сентября 2001 года он и несколько его друзей должны были лететь из Бостона в Лос-Анджелес рейсом № 11 авиакомпании American Airlines. В последний момент они изменили свой план и решили лететь чартерным рейсом в Торонто на кинофестиваль. Это и спасло актеру жизнь. © www.globallookpress.com Гвинет Пэлтроу не была в числе тех, кто чудом спасся во время теракта 11 сентября. Но случайная встреча Пэлтроу и Лары Лундстром Кларк спасла последней жизнь. В тот страшный день звезда ехала на своем авто, когда увидела посреди дороги Лару (барышни вместе ходили на йогу). Гвинет предложила Ларе поехать вместе. Подружки так разболтались, что Кларк пропустила поезд на работу. Ларе нужно было на 77-й этаж южной башни. © www.globallookpress.com Ян Торп – австралийский пловец, завоевавший пять золотых олимпийских медалей. Ни один австралиец не является обладателем такого количества олимпийских наград. 11 сентября 2001 года Торп совершал пробежку по Нью-Йорку и намеревался посетить обзорную площадку Всемирного торгового центра, когда понял, что забыл свой фотоаппарат. Он взял такси и попросил отвезти его в отель, чтобы взять фотоаппарат. © www.globallookpress.com Сет Макфарлейн, создатель сериалов «Гриффины», «Американский папаша» и «Шоу Кливленда», 11 сентября должен был сесть на рейс № 11 авиакомпании American Airlines. Но помощник Сета ошибся, сообщив, что самолет вылетает в 8:15 утра. В результате, Макфарлейн опоздал на рейс, который отправился в последний полет в 7:45. © www.globallookpress.com Ларри Сильверстайн - американский миллиардер, предприниматель и застройщик. В июле 2001 года он купил легендарные башни Всемирного торгового центра. 11 сентября хозяин находился на 88-м этаже северной башни. Ему повезло, он совершенно забыл, что записан на прием к врачу и лишь звонок жены с напоминанием спас ему жизнь. © EPA Обладательница премии Грэмми, певица Патти Остин заказала билет на рейс United Flight 93, который летел на 11 сентября 2001 года из Бостона в Сан-Франциско. Однако ей пришлось поменять билеты за день до полета, поскольку у ее матери случился инсульт. Поэтому ее выступление на юбилейном концерте Майкла Джексона перенесли на один вечер. Если бы Остин села на самолет, отправившийся рейсом United Flight 93, она бы погибла вместе со всеми пассажирами, когда они пытались взять штурмом кабину экипажа и отнять управление у захватчиков. © www.globallookpress.com Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон 11 сентября 2001 года должна была давать интервью в прямом эфире. Герцогиня задерживалась, поэтому вовремя не приехала на съемки. И хорошо, ведь могла оказаться среди сотен жертв студии NBC, в прошлом располагавшейся на 101-м этаже северной башни. © www.globallookpress.com Американское телевидение знает все об известном рестораторе и ведущем кулинарных шоу Майкле Ломонако. Шеф-повар Ломонако имел одну из самых престижных работ в мире. Он был главным шеф-поваром в ресторане Всемирного торгового центра, который располагался на 106 и 107 этажах здания. Утром 11 сентября 2001 года он направлялся в офис, и должен был быть там около 8.15. Но по дороге на работу Майкл решил забрать свои очки, которые он сдал в ремонт. Эта тридцатиминутная задержка спасла ему жизнь. © Кадр из YouTube Известные люди, которые чудом не погибли в терактах 11 сентября в США Актер Марк Уолберг родился и вырос недалеко от Бостона, в штате Массачусетс. Он играл в таких фильмах как «Идеальный шторм» и «Ночи в стиле буги». 11 сентября 2001 года он и несколько его друзей должны были лететь из Бостона в Лос-Анджелес рейсом № 11 авиакомпании American Airlines. В последний момент они изменили свой план и решили лететь чартерным рейсом в Торонто на кинофестиваль. Это и спасло актеру жизнь. © www.globallookpress.com Гвинет Пэлтроу не была в числе тех, кто чудом спасся во время теракта 11 сентября. Но случайная встреча Пэлтроу и Лары Лундстром Кларк спасла последней жизнь. В тот страшный день звезда ехала на своем авто, когда увидела посреди дороги Лару (барышни вместе ходили на йогу). Гвинет предложила Ларе поехать вместе. Подружки так разболтались, что Кларк пропустила поезд на работу. Ларе нужно было на 77-й этаж южной башни. © www.globallookpress.com Ян Торп – австралийский пловец, завоевавший пять золотых олимпийских медалей. Ни один австралиец не является обладателем такого количества олимпийских наград. 11 сентября 2001 года Торп совершал пробежку по Нью-Йорку и намеревался посетить обзорную площадку Всемирного торгового центра, когда понял, что забыл свой фотоаппарат. Он взял такси и попросил отвезти его в отель, чтобы взять фотоаппарат. © www.globallookpress.com Сет Макфарлейн, создатель сериалов «Гриффины», «Американский папаша» и «Шоу Кливленда», 11 сентября должен был сесть на рейс № 11 авиакомпании American Airlines. Но помощник Сета ошибся, сообщив, что самолет вылетает в 8:15 утра. В результате, Макфарлейн опоздал на рейс, который отправился в последний полет в 7:45. © www.globallookpress.com Ларри Сильверстайн - американский миллиардер, предприниматель и застройщик. В июле 2001 года он купил легендарные башни Всемирного торгового центра. 11 сентября хозяин находился на 88-м этаже северной башни. Ему повезло, он совершенно забыл, что записан на прием к врачу и лишь звонок жены с напоминанием спас ему жизнь. © EPA Обладательница премии Грэмми, певица Патти Остин заказала билет на рейс United Flight 93, который летел на 11 сентября 2001 года из Бостона в Сан-Франциско. Однако ей пришлось поменять билеты за день до полета, поскольку у ее матери случился инсульт. Поэтому ее выступление на юбилейном концерте Майкла Джексона перенесли на один вечер. Если бы Остин села на самолет, отправившийся рейсом United Flight 93, она бы погибла вместе со всеми пассажирами, когда они пытались взять штурмом кабину экипажа и отнять управление у захватчиков. © www.globallookpress.com Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон 11 сентября 2001 года должна была давать интервью в прямом эфире. Герцогиня задерживалась, поэтому вовремя не приехала на съемки. И хорошо, ведь могла оказаться среди сотен жертв студии NBC, в прошлом располагавшейся на 101-м этаже северной башни. © www.globallookpress.com Американское телевидение знает все об известном рестораторе и ведущем кулинарных шоу Майкле Ломонако. Шеф-повар Ломонако имел одну из самых престижных работ в мире. Он был главным шеф-поваром в ресторане Всемирного торгового центра, который располагался на 106 и 107 этажах здания. Утром 11 сентября 2001 года он направлялся в офис, и должен был быть там около 8.15. Но по дороге на работу Майкл решил забрать свои очки, которые он сдал в ремонт. Эта тридцатиминутная задержка спасла ему жизнь. © Кадр из YouTube

Что от американцев скрывают до сих пор?

Одна из главных загадок в деле о терактах ходила вокруг вопроса о том, что же на самом деле было в тех 28 страницах доклада совместной комиссии Конгресса, которые засекретили в 2002 году по распоряжению администрации Джорджа Буша-младшего. Сегодня эти страницы лежат в специальном хранилище под Капитолием, куда нельзя пронести ни телефон, ни фотоаппарат, ни даже блокнот.

Долго ходили слухи, что именно в этих документах спрятана информация о причастности саудовских властей к организации нападения. В 2016 году Конгресс снял с этих страниц гриф «совершенно секретно», но ничего, что позволяло бы обвинить власти Саудовской Аравии, в них не оказалось. Якобы в документе были просто перечислены имена людей, с которыми общались экстремисты: те, кто помогал им снять квартиру, открыть банковский счёт, устроиться на уроки пилотирования. 15 из 19 угонщиков были гражданами Саудовской Аравии, однако посол страны в США Абдулла аль-Сауд после публикации заявил: «Ни саудовское правительство, ни чиновники, ни один человек, действовавший от лица правительства Саудовской Аравии, не оказывали никакой поддержки захватившим самолёты».

По-прежнему остаются закрытыми еще сотни других материалов комиссии, в том числе стенограммы бесед с бывшими руководителями страны Джорджем Бушем, Диком Чейни и Биллом Клинтоном. В августе 2026 года Совет по рассекречиванию общественных интересов при Национальном архиве США рекомендовал президенту Трампу открыть два набора записей: сводку Президентского ежедневного брифинга и меморандумы о беседах с высокопоставленными чиновниками администраций Клинтона и Буша, но практически ничего из этого не было предано огласке. Меморандумы бесед с Кондолизой Райс, Сэмюэлем Бергером, Ричардом Кларком, Майклом Шойером и Джорджем Тенетом тоже всё ещё держат в тайне. Помимо меморандумов и стенограмм закрытыми остаются многие оперативные детали расследования ФБР, а также полные тексты Президентских ежедневных брифингов, которые комиссия изучала при подготовке своего доклада.

Для семей жертв и для общества эти белые пятна в деле означают только одно: полная картина событий 11 сентября, включая вопрос о возможной причастности иностранных государств, до сих пор не восстановлена, и неизвестно, будет ли восстановлена вообще. В частности, Бретт Иглсон, представитель семей тех, кто погиб в «башнях-близнецах», в одном из комментариев заявил: «Настал тот момент, когда спустя 25 лет необходимо наконец окончательно разрешить проблему». Вопрос лишь в том, воспользуется ли администрация Трампа этой возможностью. 9/11 без мэра Нью-Йорка. 95 000 человек против участия Мамдани в церемонии Подробнее

Требования семей жертв и перспективы расследования

Семьи погибших в терракте 11 сентября спустя 25 лет продолжают главную борьбу всей своей жизни (теперь уже с администрацией Трампа), требуя рассекретить новые материалы. Бретт Иглсон, чей отец погиб в Южной башне ВТЦ, признавался: «Мы видели, как он делал это для файлов Кеннеди. Почему не для файлов 11 сентября? Нужно поставить точку в этом деле».

Среди записей, которых добиваются семьи, остаются в том числе и телефонные журналы, предположительно принадлежащие Омару аль-Байуми и двум угонщикам. Конгрессмены от Нью-Йорка, включая союзницу Трампа Николь Маллиотакис, подписали письмо с призывом к президенту рассекретить их до 25-й годовщины. В ответ представитель Белого дома Анна Келли заявила: «Президент Трамп ведёт самую прозрачную администрацию в истории, и его команда усердно работает над выявлением записей, отвечающих запросам этих семей». Однако ни к каким результатам сама борьба и закономерная реакция правительства США пока так и не привели.

* запрещена в России