Америке лгали 25 лет? Опубликованы новые данные по терактам 11 сентября
Спустя долгие годы наконец стало известно, что власти Нью-Йорка скрывали правду об экологической опасности после падения «башен-близнецов».Commons.wikimedia.org
К 25-й годовщине терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, в США обнародовали новые архивы, которые пролили свет на еще не известные общественности последствия трагедии. Спустя долгие годы наконец стало известно, что власти Нью-Йорка скрывали правду об экологической опасности после падения «башен-близнецов», а также о предполагаемой связи с террористами саудовских официальных лиц. О последствиях терактов и о том, кому было выгодно, чтобы Америка еще долгое время после нападений продолжала содрогаться от ужаса — в материале aif.ru.
Роковое 11 сентября
Утром 11 сентября 2001 года 19 угонщиков, связанных с исламистской террористической сетью «Аль-Каида»*, захватили четыре пассажирских авиалайнера у крупнейших американских авиакомпании American Airlines и United Airlines и направили их на главные объекты США. В тот день все четыре воздушных судна выполняли плановые внутренние рейсы из аэропортов восточного побережья США в Калифорнию. Последние рейсы самолетов № 11, 77, 175 и 93 стали роковыми для 2977 человек, погибших во время катастрофы.
В результате два самолёта протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий ударил в Пентагон, а четвёртый — рейс United 93 — разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались отбить управление у смертников. Этот террористический акт стал крупнейшим в истории США и одним из самых смертоносных в мировой истории.
Обнародование материалов по делу 11 сентября шло десятилетиями и никогда не было добровольным — каждый новый документ открывали под давлением и после долгих непрерывных тяжб пострадавших с властями. Первым обнародовали доклад национальной комиссии 2004 года и отчёты о работе спецслужб, затем в 2016 году были рассекречены те самые 28 страниц доклада комиссии Конгресса, а в 2022-м — стенограммы бесед с Бушем и Чейни. Очередная волна пришлась на 2025–2026 годы: забытые коробки с экологическими архивами Нью-Йорка и судебные материалы о саудовском следе в этом году наконец открыли миру, спустя целых 25 лет. При этом часть документов, включая меморандумы высокопоставленных чиновников и президентские брифинги, до сих пор остаётся в тайне.
Впервые опубликованные фото совещания в Белом доме после атаки 11 сентября
В тот злополучный день, когда башни рухнули за считанные секунды, в воздух поднялось облако мельчайшей пыли — асбест, кремнезём и ещё около 150 химических соединений, в том числе канцерогены. Сегодня эту смесь называют «пылью 11 сентября»: она проникала в квартиры и офисы Нижнего Манхэттена, забивалась в подоконники и кондиционеры, оседала на одежде и на домашних животных. Асбест находили спустя десять месяцев после теракта, а в ноябре 2001 года возле разрушенных башен ученые зафиксировали всплески концентрации бензола. Тяжелее всех пришлось спасателям: они месяцами разбирали завалы, извлекали тела и расчищали обломки, каждый раз поднимая в воздух новые порции токсинов и вдыхая их.
По данным Всемирного торгового реестра здоровья, впоследствии у пострадавших диагностировали целый букет хронических заболеваний: астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких, фиброз лёгких, саркоидоз. Почти все, кто работал непосредственно на завалах, заболели астмой, а у детей, оказавшихся в зоне бедствия, риск астмы оказался вдвое выше, чем в среднем по штату Нью-Йорк.
Задокументировали и более 57 тысяч случаев рака, включая его редкие формы. У спасателей, получивших самые высокие дозы пыли, риск рака лёгких оказался почти в 2,9 раза выше, чем у тех, кто почти не подвергался воздействию или пользовался средствами защиты. Росла заболеваемость раком щитовидной железы, предстательной железы, кожи, мочевого пузыря и молочной железы. И всё это время все вокруг, включая американских властей, делали вид, что ничего не происходит.
Лишь в сентябре 2026 года власти Нью-Йорка обнаружили более 170 тысяч страниц документов о качестве воздуха после обрушения башен Всемирного торгового центра. Архив из 68 коробок нашли в городском офисе только в 2025 году — огласке он обязан судебному иску американской правозащитной организации 9/11 Health Watch. Тогда документы подтвердили опасения: высокопоставленные городские чиновники прекрасно знали, что воздух в районе теракта загрязнён и опасен для здоровья, но продолжали уверять общественность, что ситуация находится под контролем. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на пресс-конференции сказал прямо: «Люди заболели, потому что лидеры, которым они доверяли, лгали, говоря, что дышать токсичным воздухом безопасно».
По данным американских медиков, смертей от болезней от пыли и дыма, охвативших город 11 сентября, уже больше, чем погибших непосредственно в день теракта. Последствия тех событий коснулись ещё около 3000 человек. А исследование Колумбийского университета, опубликованное в июле 2026 года, показало, что уровень респираторных заболеваний у жителей Нижнего Манхэттена до сих пор на 30 % выше среднего по городу.
«Америка атакована»: 11 сентября как крупнейшая трагедия в истории США | Фотогалерея
Параллельно с экологическим архивом всплыли и материалы, которые семьи погибших называют неопровержимыми доказательствами причастности Саудовской Аравии к терактам. На их основе уже десять лет идёт судебный процесс против королевства.
Главный фигурант дела— Омар аль-Байуми, гражданин Саудовской Аравии, который жил в США под видом студента. По версии истцов, именно он подставил плечо двум угонщикам, когда те в начале 2000 года приехали в Калифорнию: помог снять квартиру в своём же комплексе и дал им наличные на первоначальный взнос, чтобы те могли открыть банковский счёт. Сумму он подобрал ровно такую, чтобы не сработала система банковского оповещения о подозрительных операциях.
Среди новых улик были видеозаписи, которых до этого никто никогда не видел. На одной из них, снятой в 1997-м или, по другой версии, в начале 1998 года, аль-Байуми играет в пейнтбол под Сан-Диего вместе с будущим главарем «Аль-Каиды» Анваром аль-Авлаки. Участники разыгрывали городские бои и палили по мишеням, причём некоторые были в военной форме. Позже ФБР выяснило, что часть этих людей, по имеющимся данным, проходила таким образом подготовку, чтобы затем отправиться воевать на стороне «Аль-Каиды» и других экстремистских группировок. На другой записи аль-Байуми встречался с чиновниками и проповедниками саудовского Министерства исламских дел, в том числе с двумя сотрудниками ведомства в парке SeaWorld. Была в суде и запись 1999 года, где аль-Байуми, как уверяют истцы, приценивается к Капитолию, как к мишени. На видео он описывает, как устроена охрана внутри и снаружи, замечает, что здание стоит рядом с аэропортом Рейгана, и между строк обмолвливается о некоем плане.
Кроме того, в записной книжке аль-Байуми нашли от руки набросанный самолётик с расчётами высоты и расстояния до цели на земле. Федеральный судья позже заключил, эта страница является подтверждением того, что аль-Байуми знал, что случится 11 сентября. И всё же 28 сентября 2001 года он вышел на свободу: американские власти сочли, что доказательств для того, чтобы посадить фигуранта дела в тюрьму, не хватает, а следы ФБР по тому самому рисунку самолёта удивительным образом затерялись. Обвинений против него так и не выдвинули, и сегодня Саудовская Аравия отрицает любую причастность к терактам.
Известные люди, которые чудом не погибли в терактах 11 сентября в США
Одна из главных загадок в деле о терактах ходила вокруг вопроса о том, что же на самом деле было в тех 28 страницах доклада совместной комиссии Конгресса, которые засекретили в 2002 году по распоряжению администрации Джорджа Буша-младшего. Сегодня эти страницы лежат в специальном хранилище под Капитолием, куда нельзя пронести ни телефон, ни фотоаппарат, ни даже блокнот.
Долго ходили слухи, что именно в этих документах спрятана информация о причастности саудовских властей к организации нападения. В 2016 году Конгресс снял с этих страниц гриф «совершенно секретно», но ничего, что позволяло бы обвинить власти Саудовской Аравии, в них не оказалось. Якобы в документе были просто перечислены имена людей, с которыми общались экстремисты: те, кто помогал им снять квартиру, открыть банковский счёт, устроиться на уроки пилотирования. 15 из 19 угонщиков были гражданами Саудовской Аравии, однако посол страны в США Абдулла аль-Сауд после публикации заявил: «Ни саудовское правительство, ни чиновники, ни один человек, действовавший от лица правительства Саудовской Аравии, не оказывали никакой поддержки захватившим самолёты».
По-прежнему остаются закрытыми еще сотни других материалов комиссии, в том числе стенограммы бесед с бывшими руководителями страны Джорджем Бушем, Диком Чейни и Биллом Клинтоном. В августе 2026 года Совет по рассекречиванию общественных интересов при Национальном архиве США рекомендовал президенту Трампу открыть два набора записей: сводку Президентского ежедневного брифинга и меморандумы о беседах с высокопоставленными чиновниками администраций Клинтона и Буша, но практически ничего из этого не было предано огласке. Меморандумы бесед с Кондолизой Райс, Сэмюэлем Бергером, Ричардом Кларком, Майклом Шойером и Джорджем Тенетом тоже всё ещё держат в тайне. Помимо меморандумов и стенограмм закрытыми остаются многие оперативные детали расследования ФБР, а также полные тексты Президентских ежедневных брифингов, которые комиссия изучала при подготовке своего доклада.
Для семей жертв и для общества эти белые пятна в деле означают только одно: полная картина событий 11 сентября, включая вопрос о возможной причастности иностранных государств, до сих пор не восстановлена, и неизвестно, будет ли восстановлена вообще. В частности, Бретт Иглсон, представитель семей тех, кто погиб в «башнях-близнецах», в одном из комментариев заявил: «Настал тот момент, когда спустя 25 лет необходимо наконец окончательно разрешить проблему». Вопрос лишь в том, воспользуется ли администрация Трампа этой возможностью.
Требования семей жертв и перспективы расследования
Семьи погибших в терракте 11 сентября спустя 25 лет продолжают главную борьбу всей своей жизни (теперь уже с администрацией Трампа), требуя рассекретить новые материалы. Бретт Иглсон, чей отец погиб в Южной башне ВТЦ, признавался: «Мы видели, как он делал это для файлов Кеннеди. Почему не для файлов 11 сентября? Нужно поставить точку в этом деле».
Среди записей, которых добиваются семьи, остаются в том числе и телефонные журналы, предположительно принадлежащие Омару аль-Байуми и двум угонщикам. Конгрессмены от Нью-Йорка, включая союзницу Трампа Николь Маллиотакис, подписали письмо с призывом к президенту рассекретить их до 25-й годовщины. В ответ представитель Белого дома Анна Келли заявила: «Президент Трамп ведёт самую прозрачную администрацию в истории, и его команда усердно работает над выявлением записей, отвечающих запросам этих семей». Однако ни к каким результатам сама борьба и закономерная реакция правительства США пока так и не привели.