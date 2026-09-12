В Нью-Дели приготовили шоколадные матрешки для Путина

В одном из отелей Нью-Дели приготовили кулинарный сюрприз для российского президента Владимира Путина, прибывшего в столицу Индии для участия в саммите БРИКС, сообщает телеканал NDTV.

По информации СМИ, речь идет, в частности о шоколадных матрешках. Кроме того, из шоколада создана композиция, изображающая русский пейзаж.

«Повара также подготовили тхали с традиционными индийскими сладостями и шоколадными конфетами с кардамоном, шафраном, розой, имбирем и фенхелем, отдавая дань обеим культурам», - говорится в публикации.

Напомним, о прибытии президента РФ в индийскую столицу с трехдневным рабочим визитом стало известно накануне. В Нью-Дели Путин провел встречи с главой индийского кабмина Нарендрой Моди, египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.