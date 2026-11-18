Отношения между Россией и Китаем имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что Москва и Пекин будут способствовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.

Также китайский лидер указал на готовность страны вместе с Россией работать над процветанием Азиатско-Тихоокеанского региона.

Переговоры Си Цзиньпина и Путина проходят в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).