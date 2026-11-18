Общей целью России и Китая является обеспечение процветания Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«У нас общая цель — обеспечение мира и процветания в АТР», — сказал на переговорах в Шэньчжэне.

Глава государства отметил, что в ходе своего выступления на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества упомянул, что на этот регион приходится 36 процентов населения Земли, 50 процентов международной торговли и 60 процентов мирового ВВП.

Напомним, в июле Владимир Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион одним из приоритетных направлений для России. Президент пояснил, что имеет в виду как экономические, так и политические интересы РФ.