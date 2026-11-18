Журналист ИС «Вести» Павел Зарубил показал видео из зала, где будут проходить переговоры лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

«Итак, давайте с вами рассмотрим этот зал. Сейчас здесь проходит встреча лидеров России и Китая, но, по нашей информации, завтра именно в этом зале состоится трехсторонний саммит, которого ждет весь мир — встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа», — рассказал Зарубил в своем Telegram-канале.

Трехсторонние переговоры пройдут 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. В Кремле ранее отмечали, что все вопросы, связанные со встречей лидеров трех стран, полностью согласованы. Часть мероприятия могут открыть для журналистов.

Накануне Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с Путиным, если представится такая возможность.