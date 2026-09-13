Шотландия, Уэльс и Ольстер намерены потребовать референдумы о независимости

Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию, которая может ускорить процесс распада Великобритании. Об этом сообщает издание The Telegraph, материал перевел aif.ru.

Планируется, что соглашение может быть подписано в понедельник, 14 сентября, в ходе саммита в столице Уэльса Кардиффе. Документ будет содержать требование о предоставлении регионам права на проведение референдумов о независимости. Перед церемонией подписания лидер лейбористов Энди Бернем заявил парламентариям, что готов разрешить проведение нового шотландского плебисцита при наличии четкой поддержки со стороны большинства избирателей.

Как отмечает The Telegraph, по результатам майских выборов к власти во всех трех регионах с автономным управлением впервые пришли политические силы, выступающие за отделение от Лондона.

«Нет более явного свидетельства того, что нынешний статус-кво нежизнеспособен, не является устойчивым, и что правительство в Лондоне должно готовиться к будущему после распада Соединенного Королевства», — цитирует издание главу Шотландской национальной партии Джона Суинни.

Примечательно, что до этого президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть объединенную Ирландию. По его мнению, процесс воссоединения страны, которая в настоящее время находится под управлением Соединенного Королевства, неизбежно произойдет.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует провести встречи с европейскими лидерами в Ирландии.