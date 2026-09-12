Трамп планирует провести встречи с европейскими лидерами в Ирландии

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с некоторыми европейскими лидерами в ходе визита в Ирландию.

«У нас будет много встреч с европейскими лидерами и с другими. Так что будет очень интересно. Мы активно ведем торговлю», - сообщил президент журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, откуда он должен был вылететь в Ирландию.

Трамп не раскрыл подробности планируемых встреч.

По информации Белого дома, визит Трампа в Ирландию пройдет 12-13 сентября. Предполагается, что президент США встретится с главой ирландского кабмина Михолом Мартином и побывает на турнире по гольфу.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии конкретных договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с Трампом.