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Трамп планирует провести встречи с европейскими лидерами в Ирландии

Кадр из видео
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с некоторыми европейскими лидерами в ходе визита в Ирландию.

«У нас будет много встреч с европейскими лидерами и с другими. Так что будет очень интересно. Мы активно ведем торговлю», - сообщил президент журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, откуда он должен был вылететь в Ирландию.

Трамп не раскрыл подробности планируемых встреч.

По информации Белого дома, визит Трампа в Ирландию пройдет 12-13 сентября. Предполагается, что президент США встретится с главой ирландского кабмина Михолом Мартином и побывает на турнире по гольфу.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии конкретных договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с Трампом.
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ПолитикаИрландияДональд Трамп
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