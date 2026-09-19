Посылки добра. Собянин рассказал, чем Москва поддерживает новые территории

В субботу, 19 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о гуманитарной помощи, которую оказывает город и горожане жителям новых территорий и приграничных районов. Он отметил, что за лето москвичи собрали более 10 тысяч подарков участникам СВО, а также активно помогали животным в приютах. О других волонтерских проектах, помогающих всем, кому нужна поддержка, читайте в нашем материале.

Фото: канал Сергея Собянина в MAX

Ответственные за сбор и доставку

Сердце столичной гуманитарной миссии – это социальный проект «Москва помогает». Он работает с 2022 года. Здесь на добровольных началах заняты сотни жителей столицы, которые бережно собирают и упаковывают гумпомощь. В 15 штабов, открытых в городе, люди приносят одежду и обувь, продукты питания, литературу и игрушки. Вместе с этим волонтеры собирают помощь в приюты для собак и кошек. Животные получают от города корма, наполнители, ветеринарные препараты и многое другое. За прошедшее лето проектом собрано более 30 тысяч единиц помощи, которую уже получили жители новых и приграничных территорий. «Это важно»! Собянин и Цивилева навестили бойцов СВО в госпитале ветеранов Подробнее

«Наши волонтёры не только собирали и упаковывали грузы, но и лично доставляли их в регионы. Всего за лето столичные добровольцы отправляли гуманитарную помощь девять раз. Так, в День Государственного флага добровольцы привезли в Курскую область вещи, детские письма и подарки ветеранам. 17 тонн офисной мебели передали в ДНР. Для бойцов, жителей новых и приграничных регионов собирали продукты длительного хранения, средства гигиены, одежду, медикаменты и технику, в том числе генераторы, радиостанции и автомобили повышенной проходимости», – рассказал Сергей Собянин.

В рамках проекта «Лето в Москве» также работали «Домики добра», куда неравнодушные москвичи могли принести помощь. За лето горожане передали через «Домики» более семи тысяч подарков. Собирали буквально все, что может пригодиться. От средств личной гигиены до книг и игр для детей, про питомцев тоже не забывали. «Заберу в будущее». Как московские волонтёры помогают на МФМ-2026 Подробнее

Объединяя усилия

Кроме того, к проекту «Москва помогает» этим летом присоединился проект «Сделано в Москве», который поддерживает столичных предпринимателей. Вместе они собирали вещи для участников СВО, продукты питания длительного хранения и другие важные товары. Маскировочные сети, окопные свечи и сухой душ жители города делают своими руками. Они занимаются этим вместе с активистами экосистемы «Территория возможностей».

Москвичи также передают на передовую лекарства, фермеры отправляют домашнюю продукцию, а участники столичных проектов разрабатывают технологичные изделия для адаптации и реабилитации военнослужащих.