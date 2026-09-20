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Последний ультиматум в эфире: мощное наступление РФ давит остатки ВСУ

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

На ореховском участке Запорожской области российские войска создают огневые мешки и элементы клещей, заявил подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВС РФ уже закрепились на южных и восточных окраинах Орехова, а сам населённый пункт поделён примерно 50 на 50. Противник использует тактику «сборной солянки», что приводит к большим потерям среди боевиков ВСУ.

Боевики ВСУ перемалываются в огневых мешках

Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru опроверг заявления украинской пропаганды о том, что Орехов полностью находится под контролем вооруженных формирований Украины.

«Есть кадры объективного контроля, которые подтверждают, что наши военнослужащие уже закреплены на южных окраинах данного населенного пункта. Также идет закрепление на восточных его окраинах. По сути, сейчас приблизительно 50 на 50 данный населенный пункт относится и к вооруженным формированиям Украины, и к вооруженным силам Российской Федерации», — заявил эксперт.

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Он отметил, что на ореховском участке ситуация очень сложная, но бойцы РФ продвигаются в северном направлении вдоль водной преграды — реки Конка. В серой зоне уже формируются «клещи» и огневые мешки.

«В одном огромном мешке находится еще несколько малых, в которых перемалывается живая сила и техника противника», — подчеркнул Марочко.

Тактика Драпатого не сработала

Марочко также раскрыл подробности о контингенте ВСУ, действующем на ореховском участке. Украинская сторона использует тактику, которую эксперт охарактеризовал как «сборная солянка» или «винегрет».

В боевые порядки ВСУ входят разнородные силы, собранные из разных подразделений. «Подготовленные подразделения перемешиваются с так называемыми "бусифицированными" с целью создать хоть какую-то боеспособность. Такую тактику использовал Сырский, применяет ее теперь и главком ВСУ Драпатый», — сказал Марочко.

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По его словам, такая тактика имеет двоякий эффект: «Естественно, это приводит к некоторым позитивным результатам, но вместе и является одной из причин больших потерь среди противника».

Наступление в Запорожской области

Напомним, в Минобороны РФ сообщили об активном наступлении российских войск в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются в направлении областного центра. С начала сентября были освобождены Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка.

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Сейчас ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Таким образом, российские войска продолжают развивать наступление, используя огневые мешки и клещи, в то время как противник, бросивший в бой «сборную солянку», несёт серьёзные потери.
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